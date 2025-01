Les ganglions lymphatiques font partie du système lymphatique, qui aide à combattre les infections et le cancer. Les ganglions lymphatiques sont des points de collecte de la taille d’un petit pois qui filtrent les germes et les cellules provenant du liquide lymphatique. Les ganglions lymphatiques sont situés dans tout le corps, mais beaucoup d’entre eux sont regroupés dans le cou, les aisselles et l’aine. Ils gonflent lorsque l’organisme est atteint d’une infection ou d’un cancer.

La cause du gonflement est généralement une infection de la peau ou des tissus avoisinants, ou un virus inoffensif qui disparaît spontanément

Parfois, la cause est une infection plus grave ou un cancer

Les ganglions lymphatiques enflés peuvent être douloureux ou indolores

Parfois, le médecin peut réaliser des tests pour détecter certaines infections ou certains cancers

Si le gonflement des ganglions lymphatiques ne disparaît pas en 3 ou 4 semaines, les médecins peuvent réaliser une biopsie (prélèvement d’une partie du tissu pour l’examiner au microscope)

Les personnes parlent de « glandes enflées » pour désigner un gonflement des ganglions lymphatiques, mais ceux-ci ne sont pas véritablement des glandes.