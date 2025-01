Une régurgitation de la valvule mitrale peut se développer soudainement et être due à une endocardite infectieuse, une infection de la valvule ou à une lésion de la valvule ou de ses structures de soutien. La valvule ou ses structures de soutien peuvent être endommagées par une crise cardiaque, une maladie des artères coronaires, une faiblesse des tissus de ces structures (dégénérescence myxomateuse).

Le plus souvent, cependant, une régurgitation mitrale se développe lentement en résultat d’une détérioration progressive de la valvule (provoquée par un prolapsus de la valvule mitrale ou une cardiopathie rhumatismale) ou d’un élargissement du ventricule gauche, qui écarte les composants de la valvule et l’empêche de se fermer correctement. Cet élargissement est provoqué par une crise cardiaque ou un autre trouble qui affaiblit le muscle cardiaque (tel qu’une cardiomyopathie).

Rhumatisme articulaire aigu : une maladie infantile qui survient parfois après une angine streptococcique ou une scarlatine non traitée ; elle était autrefois la cause la plus fréquente de régurgitation mitrale. Mais aujourd’hui, le rhumatisme articulaire aigu est rare en Amérique du Nord, en Europe de l’Ouest et dans d’autres régions où les antibiotiques sont largement utilisés pour traiter les infections comme l’angine streptococcique. Dans ces régions, le rhumatisme articulaire aigu est seulement une cause fréquente de régurgitation mitrale chez les personnes âgées qui n’ont pas bénéficié de traitements antibiotiques pendant leur jeunesse et chez les personnes provenant de régions où l’utilisation d’antibiotiques n’est pas répandue. Dans ces régions, le rhumatisme articulaire aigu est encore fréquent et cause encore souvent une sténose ou une régurgitation mitrale, parfois 10 ans ou plus après l’infection initiale. Des attaques répétées de rhumatisme articulaire aigu accélèrent la détérioration des valvules.