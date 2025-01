La régurgitation aortique est un reflux de sang à travers la valvule aortique qui se produit à chaque fois que le ventricule gauche se relâche.

La régurgitation aortique est due la détérioration de la valvule aortique et de la racine aortique voisine (base de l’aorte, le vaisseau sanguin qui transporte le sang du cœur vers le reste du corps).

Une détérioration se produit parfois chez une personne dont la valvule aortique est bicuspide, mais elle peut également être due à une infection bactérienne de la valvule ou à un rhumatisme articulaire aigu.

La régurgitation aortique est asymptomatique sauf si une insuffisance cardiaque se développe.

Les médecins basent leur diagnostic sur les symptômes et les résultats d’un examen clinique, mais ils effectuent une échocardiographie pour confirmer le diagnostic et mesurer la gravité.

La valvule cardiaque endommagée doit être surveillée périodiquement afin qu’elle puisse être remplacée ou réparée par voie chirurgicale une fois que la fuite devient significative et que le cœur commence à présenter une insuffisance.

La valvule aortique est située dans l’ouverture entre le ventricule gauche et l’aorte ascendante (la grosse artère provenant du cœur). La valvule aortique s’ouvre avec la contraction du ventricule gauche pour pomper le sang dans l’aorte. Quand la valvule aortique ne se ferme pas complètement, du sang reflue de l’aorte dans le ventricule gauche pendant que ce dernier se détend pour se remplir du sang provenant de l’atrium gauche. Le reflux du sang, appelé régurgitation, augmente le volume et la pression sanguine dans le ventricule gauche. Par conséquent, la charge de travail du cœur augmente. Pour compenser, les parois musculaires des ventricules s’épaississent (hypertrophie du muscle) et les cavités ventriculaires augmentent de volume (se dilatent). Finalement, malgré cette compensation, le cœur risque de ne plus pouvoir satisfaire les besoins en sang de l’organisme, entraînant une insuffisance cardiaque avec accumulation de liquide dans les poumons.

Causes de la régurgitation aortique Une régurgitation de la valvule aortique peut apparaître soudainement (aiguë) ou progressivement (chronique). Les causes de régurgitation aortique aiguë les plus fréquentes sont Infection de la valve (endocardite infectieuse)

Une déchirure dans la paroi interne de l’aorte (dissection aortique) Ablation de la prostate Vidéo Les causes les plus fréquentes de régurgitation aortique chronique sont Un affaiblissement spontané de la valvule ou de l’aorte ascendante (en particulier avec une malformation congénitale dans laquelle la valvule aortique est bicuspide, avec deux cuspides au lieu de trois).

Une fièvre rhumatismale

Syphilis Le rhumatisme articulaire aigu et la syphilis étaient autrefois les causes les plus fréquentes de régurgitation aortique en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest ; ces deux affections y sont devenues rares grâce à l’utilisation répandue des antibiotiques. Dans les régions où les antibiotiques ne sont pas largement utilisés, la régurgitation aortique due à un rhumatisme articulaire aigu ou à la syphilis est encore fréquente. Environ 1 % des nouveau-nés présentent une valvule aortique bicuspide mais elle ne cause généralement aucun problème avant l’âge adulte.

Symptômes de la régurgitation aortique Une régurgitation aortique légère ne cause généralement aucun symptôme hormis un souffle cardiaque caractéristique (son cardiaque anormal) perceptible au stéthoscope à chaque fois que le ventricule gauche se relâche. Les personnes souffrant de régurgitation sévère peuvent développer des symptômes à l’apparition d’une insuffisance cardiaque. L’insuffisance cardiaque provoque un essoufflement durant l’effort. En position couchée, en particulier la nuit, la respiration devient difficile. L’accumulation de sang dans les voies respiratoires supérieures se draine quand la personne s’assied, restaurant alors une respiration normale. Environ 5 % des personnes souffrant de régurgitation aortique présentent des douleurs thoraciques dues à l’insuffisance de l’apport sanguin au muscle cardiaque (angine de poitrine), en particulier la nuit. Le pouls, parfois appelé pouls claquant, est momentanément fort, puis disparaît rapidement car le sang est régurgité par la valvule aortique dans le cœur, provoquant une brusque chute de la tension artérielle.

Diagnostic de la régurgitation aortique Examen clinique

Échocardiographie Le diagnostic repose sur les résultats d’un examen physique (tels qu’un pouls claquant et un souffle caractéristique) et il est confirmé par une échocardiographie. L’échocardiographie montre aussi la gravité de la régurgitation et l’atteinte éventuelle du muscle cardiaque. Si les résultats de l’échocardiographie suggèrent que l’aorte est dilatée, les médecins réalisent souvent une tomodensitométrie (TDM) ou une imagerie par résonance magnétique (IRM) pour détecter une dissection aortique. Une radiographie thoracique et une électrocardiographie (ECG) détectent généralement des signes d’hypertrophie cardiaque. Une angiographie coronaire doit être réalisée avant une intervention chirurgicale car environ 20 % des patients souffrant de régurgitation aortique sévère souffrent aussi d’une maladie des artères coronaires. Les parents au premier degré (c’est-à-dire les parents, les frères et sœurs ou les enfants) des personnes porteuses d’une valvule aortique bicuspide doivent également être testés, car 20 à 30 % d’entre eux auront également une valvule bicuspide, ce qui augmente leur risque de développer une régurgitation aortique avec l’âge. Vertiges Vidéo

Traitement de la régurgitation aortique Réparation ou remplacement valvulaire Un traitement médicamenteux n’est pas particulièrement efficace pour ralentir la progression de l’insuffisance cardiaque et n’élimine pas la nécessité d’une réparation ou d’un remplacement valvulaire en temps opportun. Une échocardiographie est réalisée périodiquement pour déterminer la rapidité avec laquelle le ventricule gauche s’élargit, ce qui aidera les médecins à déterminer à quel moment la chirurgie doit être réalisée. La valvule endommagée doit être réparée ou remplacée chirurgicalement par une valvule artificielle avant que le ventricule gauche ne soit lésé de manière irréversible. Des antibiotiques sont administrés aux patients qui ont subi un remplacement valvulaire avant une intervention chirurgicale, dentaire ou médicale (voir tableau Exemples de procédures qui nécessitent des antibiotiques préventifs), afin de diminuer le risque d’infection de la valvule cardiaque.

Pronostic de la régurgitation aortique Avec un traitement, le pronostic des personnes présentant une régurgitation aortique légère à modérée est très bon. Lorsqu’un remplacement valvulaire est réalisé avant le développement d’une insuffisance cardiaque, le pronostic à long terme des personnes présentant une régurgitation aortique modérée à sévère est également bon. Cependant, les perspectives pour les personnes présentant une régurgitation aortique sévère et une insuffisance cardiaque sont considérablement moins bonnes.