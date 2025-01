Syndromes coronariens aigus(Crise cardiaque ; infarctus du myocarde ; angor instable)

Les symptômes de syndromes coronariens aigus sont similaires, et il est généralement impossible de distinguer les syndromes uniquement en fonction des symptômes.

Les symptômes d’angor instable sont les mêmes que ceux de l’angine de poitrine, dans laquelle les personnes ressentent généralement une pression intermittente ou une douleur sous le sternum. Le patient décrit souvent la sensation comme une gêne ou une lourdeur plutôt qu’une douleur. La douleur peut être située dans l’épaule ou la face interne de l’un ou l’autre bras, le long du dos, et dans la gorge, la mâchoire ou les dents. Toutefois, leur sémiologie change en cas d’angor instable. Les personnes subissent des épisodes d’angor plus fréquents ou plus sévères, ou les épisodes se produisent au repos ou après un effort physique moins important. Environ 2 personnes sur 3 qui font un infarctus du myocarde présentent un angor instable, un essoufflement ou une fatigue quelques jours ou quelques semaines avant l’infarctus. Ce changement des caractéristiques de la douleur thoracique peut aboutir à un infarctus du myocarde.

En général, les symptômes les plus typiques d’un infarctus du myocarde sont une douleur au milieu de la poitrine qui peut se propager vers le dos, la mâchoire ou le bras gauche. Moins souvent, elle se propage vers le bras droit. La douleur peut se manifester dans un ou plusieurs de ces endroits et pas du tout dans la poitrine. La douleur d’un infarctus du myocarde est semblable à celle de l’angor, mais elle est en général plus intense, dure plus longtemps et n’est pas soulagée par le repos ou la nitroglycérine. Plus rarement elle est perçue dans l’abdomen où elle peut être confondue avec une indigestion, notamment parce qu’une éructation peut la soulager partiellement ou temporairement. Pour des raisons inconnues, les femmes présentent souvent des symptômes différents, parfois décrits comme une douleur thoracique atypique, qui sont moins à même d’être diagnostiqués avec exactitude comme étant un problème cardiaque.

Environ un tiers des personnes victimes d’une crise cardiaque ne ressentent pas de douleur à la poitrine. Il s’agit surtout de femmes, de personnes autres que celles d’origine ethnique blanche, de personnes âgées de plus de 75 ans, qui souffrent d’insuffisance cardiaque ou de diabète, et de personnes qui ont déjà été victimes d’un accident vasculaire cérébral.

Les autres symptômes sont une sensation de vertige ou un évanouissement, des sueurs profuses et soudaines, des nausées, un essoufflement et des battements très forts du cœur (palpitations).

Au cours d’un infarctus du myocarde, la personne peut être agitée, en sueur et anxieuse et se sentir en danger imminent. Les lèvres, les mains ou les pieds peuvent devenir légèrement bleus ou grisâtres.

Les personnes âgées ont parfois des symptômes inhabituels. Souvent, le symptôme le plus évident est un essoufflement. Les symptômes peuvent ressembler à ceux d’un accident vasculaire cérébral ou de maux d’estomac. Les personnes âgées peuvent être désorientées. Néanmoins, environ deux tiers des personnes âgées ressentent une douleur thoracique, tout comme les personnes plus jeunes. Il faut souvent plus de temps aux personnes âgées (surtout aux femmes) qu’aux personnes plus jeunes pour admettre qu’elles sont malades ou pour voir un médecin.

Malgré tous les symptômes possibles, environ 1 personne sur 5 victime d’un infarctus du myocarde présente seulement des symptômes légers ou aucun symptôme. Cet infarctus du myocarde « silencieux » n’est alors diagnostiqué qu’à l’occasion d’un ECG systématique quelque temps par la suite.

Pendant les premières heures d’un infarctus du myocarde, des souffles cardiaques et d’autres sons cardiaques anormaux sont perceptibles au stéthoscope.