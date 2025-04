Antécédents médicaux et examen clinique pour les maladies cardiaques et vasculaires

Pendant l’examen physique, les médecins peuvent vérifier

Le poids et l’apparence générale

Les signes vitaux (tels que la température, la fréquence respiratoire et la pression artérielle)

Les yeux

Les veines du cou

Les bruits du cœur et des poumons

Le pouls

Les jambes et les chevilles pour détecter d’éventuels signes de gonflement

Peau

Le médecin recherche les signes de pâleur, sueur, ou somnolence, des indicateurs subtils de maladies du cœur. L’état psychologique général et la sensation de bien-être de la personne, que la maladie cardiaque peut également affecter, sont également notés.

Mesure de la tension artérielle (TA) Image BANQUE DE PHOTOS JIM VARNEY/SCIENCE

Utilisation d’un sphygmomanomètre pour mesurer la tension artérielle... Image

La couleur de la peau est examinée car une pâleur ou un teint bleuâtre ou violacé (cyanose) peut indiquer un faible taux de globules rouges (anémie) ou un apport de sang insuffisant. Ces signes peuvent également indiquer que la peau ne reçoit pas suffisamment d’oxygène par le sang en raison de troubles pulmonaires, d’une insuffisance cardiaque ou de divers troubles circulatoires.

Le médecin vérifie le pouls des artères situées dans le cou, sous les bras, aux coudes et aux poignets, dans l’abdomen, dans l’aine, aux genoux, et dans les chevilles et les pieds, pour évaluer l’efficacité du flux sanguin et sa symétrie des deux côtés du corps. Une anomalie peut évoquer une maladie du cœur ou des vaisseaux sanguins.

Pouls au poignet Image

Les veines du cou sont inspectées quand la personne est couchée et que la partie supérieure de son corps est surélevée pour former un angle de 45 °. Ces veines sont examinées car elles sont directement reliées à l’atrium droit (la cavité cardiaque supérieure qui reçoit le sang pauvre en oxygène provenant du corps) et indiquent donc le volume et la pression du sang qui pénètre dans la partie droite du cœur. Des veines du cou très distendues suggèrent une pression anormalement élevée dans le cœur droit.

Le médecin exerce une pression avec ses doigts sur la peau des chevilles et des jambes et, parfois, au bas du dos pour détecter la présence d’un gonflement (œdème) provoqué par l’accumulation de liquides dans les tissus sous-cutanés. L’œdème peut être dû à une insuffisance cardiaque ou à d’autres troubles tels que les maladies rénales ou hépatiques.

Les yeux sont examinés parce que la membrane sensible à la lumière de la surface interne de l’œil (rétine) est le seul endroit où le médecin peut voir directement les veines et les artères. Le médecin utilise un ophtalmoscope pour examiner les vaisseaux sanguins de la rétine. Les anomalies rétiniennes visibles sont fréquentes chez les personnes atteintes d’hypertension artérielle, de diabète, d’artériosclérose et d’infections bactériennes des valvules cardiaques (endocardite.

Le médecin examine le thorax pour déterminer si la fréquence et les mouvements respiratoires sont normaux. En frappant (percussion) le thorax avec ses doigts, le médecin peut déterminer si les poumons sont remplis d’air, ce qui est normal ou si, au contraire, ils contiennent du liquide (épanchement pleural), ce qui est anormal et peut être provoqué par une insuffisance cardiaque et certains troubles pulmonaires. La percussion permet également de déterminer si le sac qui enveloppe le cœur (péricarde) contient du liquide.

Il écoute les bruits respiratoires à l’aide d’un stéthoscope. Des bruits de crépitations fines peuvent suggérer la présence de liquide dans les poumons provoquée par une insuffisance cardiaque.

En plaçant une main sur le thorax du patient, le médecin peut sentir (palper) là où les battements cardiaques sont les plus forts et ainsi déterminer si le cœur est élargi. Il est aussi possible d’évaluer la qualité et la force des contractions à chaque battement cardiaque. Parfois, un flux sanguin turbulent et anormal dans les vaisseaux ou entre les cavités cardiaques provoque une vibration (appelée frémissement) qui peut être perçue par la pulpe des doigts ou la paume de la main.

En écoutant (auscultant) le cœur à l’aide d’un stéthoscope, le médecin peut percevoir les sons caractéristiques de l’ouverture et de la fermeture des valvules cardiaques. Les anomalies des valvules et des structures cardiaques créent un flux sanguin turbulent qui provoque des bruits caractéristiques appelés souffles. Un flux turbulent se produit généralement lorsque le sang passe à travers des valvules sténosées ou incontinentes. Cependant, toutes les maladies du cœur ne provoquent pas de souffle et tous les souffles ne sont pas synonymes de maladie cardiaque. Par exemple, les femmes enceintes présentent souvent des souffles cardiaques dus à une augmentation physiologique du débit sanguin. Des souffles cardiaques sans conséquence sont également souvent observés chez les nouveau-nés et les enfants en raison de la rapidité du flux sanguin au travers les plus petites structures de leur cœur. Chez les adultes plus âgés, dont les parois vasculaires, les valvules et les autres tissus se rigidifient progressivement, le sang peut s’écouler de manière turbulente, même en l’absence de maladie cardiaque grave. De plus, le médecin peut entendre des clics et des claquements d’ouverture quand une valvule s’ouvre de façon anormale. Un rythme de galop (un son analogue au galop d’un cheval) dû à un ou deux bruits extracardiaques supplémentaires, est souvent perçu en cas d’insuffisance cardiaque.

En plaçant le stéthoscope sur les artères et les veines de tout l’organisme, le médecin peut entendre des bruits générés par un flux sanguin turbulent (souffles). Les bruits peuvent être dus à un rétrécissement des vaisseaux, à une augmentation du débit sanguin ou à une connexion anormale entre une artère et une veine (fistule artério-veineuse).

Le médecin palpe l’abdomen pour déterminer si le foie a augmenté de volume. Une dilatation peut indiquer que le sang s’est accumulé dans les veines principales qui confluent vers le cœur. L’œdème abdominal par accumulation de liquide peut indiquer une insuffisance cardiaque. Par une légère pression abdominale, le médecin recherche la présence et l’amplitude du pouls de l’aorte abdominale.

Pouls artériel MODÈLE 3D