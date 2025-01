Michigan Medicine at the University of Michigan

L’électrocardiographie (ECG) est un examen médical rapide, simple et indolore qui mesure les impulsions électriques du cœur.

Pendant une ECG, les impulsions électriques du cœur sont mesurées, amplifiées et enregistrées. Cet enregistrement, l’électrocardiogramme (également appelé ECG), fournit des informations sur

Une partie du cœur qui déclenche chaque battement cardiaque (le stimulateur cardiaque, appelé nœud sino-atrial ou sinusal)

Les voies de conduction nerveuse du cœur

La fréquence et le rythme cardiaques

Parfois, l’ECG peut montrer un élargissement du cœur (par exemple, en raison d’une hypertension artérielle) ou un apport d’oxygène au cœur insuffisant en raison d’une obstruction de l’un des vaisseaux sanguins qui irriguent le cœur (les artères coronaires).

En général, on effectue un ECG si l’on suspecte une maladie cardiaque. Il est parfois aussi réalisé lors d’examens cliniques de routine chez des patients d’âge moyen et chez des adultes plus âgés, et ce même si aucun signe de maladie cardiaque n’est présent. Le premier enregistrement peut servir de base de comparaison avec les ECG suivants si une maladie du cœur se développe.

Des troubles du rythme cardiaque et un flux sanguin inadéquat vers le muscle cardiaque peuvent se produire seulement brièvement ou irrégulièrement. Afin de détecter ces problèmes, les médecins peuvent utiliser une électrocardiographie continue ambulatoire dans laquelle l’ECG est enregistré alors que la personne exerce ses activités quotidiennes habituelles.

Comment l’ECG est réalisé Pour réaliser un ECG, l’opérateur positionne des électrodes (petits capteurs circulaires se collant sur la peau) sur les bras, les jambes et le thorax du patient. Un ECG standard utilise 12 électrodes (ECG à 12 dérivations). Ces électrodes ne contiennent pas d’aiguilles et sont indolores. En cas de pilosité épaisse, les zones où sont appliquées les électrodes peuvent être tout d’abord rasées. Ces électrodes mesurent l’amplitude et la direction des courants électriques cardiaques à chaque battement. Les électrodes sont reliées par des fils électriques à un appareil, qui produit un tracé correspondant à chaque électrode. Chaque tracé montre l’activité électrique du cœur sous différents angles. L’ensemble des tracés constitue l’ECG. Un ECG se pratique en 3 minutes environ et ne comporte pas de risques. ECG : Lecture des ondes cardiaques