Les troubles temporo-mandibulaires sont des problèmes au niveau des articulations, des ligaments, des tendons ou des muscles reliant la partie du crâne (os temporal) à l’os de la mâchoire inférieure (mandibule). Généralement, on parle de troubles de l’ATM (articulation temporo-mandibulaire).

L’articulation temporo-mandibulaire relie le crâne à l’os de la mâchoire inférieure. Cette articulation bouge de différentes façons. Elle s’ouvre et se ferme, et glisse en avant, en arrière et latéralement. La mastication crée une importante pression sur cette articulation. Un morceau de cartilage, appelé disque, empêche les deux surfaces articulaires du crâne et de la mandibule de frotter l’une contre l’autre.

En cas de trouble temporo-mandibulaire, les personnes peuvent présenter des céphalées, une douleur à la mastication ou entendre un craquement lorsqu’elles bougent la mâchoire

Les médecins et dentistes décèlent généralement un trouble temporo-mandibulaire à l’examen

Ce sont les femmes au début de la vingtaine et âgées de 40 à 50 ans qui sont le plus souvent affectées

Le traitement implique généralement un protège-dents et des analgésiques