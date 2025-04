Quelles sont les causes de la parodontite ?

La parodontite est une forme sévère de la gingivite. La gingivite est provoquée par la plaque dentaire. La plaque dentaire est une pellicule collante pleine de germes qui s’accumule sur les dents. La plaque dentaire qui reste sur les dents plusieurs jours et qui durcit constitue le tartre.

L’accumulation de tartre sur les dents en dessous des gencives entraîne une parodontite. Le tartre irrite les gencives et favorise le développement de germes. Cela entraîne tout d’abord une gingivite. En l’absence de traitement, les germes affaiblissent le tissu et l’os maintenant les dents en place. Puis, les dents se déchaussent et finissent par tomber.

La parodontite est généralement due à :

Brossage et utilisation de fil dentaire insuffisants

Détartrages irréguliers chez le dentiste

La parodontite se développe plus rapidement chez certaines personnes, même lorsqu’elles ont la même quantité de tartre que d’autres personnes. Il est plus probable de développer une parodontite en cas de :