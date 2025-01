Présentation des maladies des dents

L’esthétique dentaire peut améliorer radicalement l’aspect physique.

La liaison dentaire correspond à l’application d’un amalgame de la couleur des dents et nécessite une préparation minimale de la dent. La liaison dentaire est une méthode conservatrice qui permet de reconstruire les dents fracturées ou cassées, de fermer les espaces entre deux dents, ou de recouvrir une partie de la dent, pour modifier sa nuance, sa couleur ou sa forme. Une solution faiblement acide est utilisée pour nettoyer et rendre légèrement rugueuse la surface de la dent de sorte qu’une résine de la couleur de la dent (constituée habituellement d’un type de plastique spécial appelé composite) puisse y adhérer. La liaison dentaire permet au dentiste d’améliorer l’aspect esthétique de la dent sans en retirer des parties importantes.

Les facettes en porcelaine ressemblent à la liaison dentaire, mais sont en porcelaine de la même couleur que la dent et sont utilisées pour masquer une dyschromie ou changer la forme de la dent. Ce procédé requiert souvent deux visites. Après avoir préparé la dent, le dentiste prend une empreinte. Les facettes en porcelaine sont ensuite fabriquées dans un laboratoire de prothèse dentaire, parfois à l’aide d’un balayage numérique et d’un fraisage. La facette est fixée sur la dent par une résine.

Le blanchiment dentaire est un processus qui consiste à rendre les dents plus blanches. L’efficacité du blanchiment est variable en fonction de la couleur originelle des dents. Les produits utilisés pour le blanchiment contiennent généralement du peroxyde d’hydrogène sous forme de gel, qui est appliqué et maintenu contre la dent grâce à une gouttière dentaire ressemblant à un protège-dents, réalisée sur mesure et ajustée étroitement contre les dents. L’agent blanchissant est appliqué quelques heures par jour ou même pendant la nuit pendant 2 à 4 semaines, selon sa concentration. Le blanchiment peut être également pratiqué au cabinet dentaire, auquel cas le processus est plus rapide. Les personnes peuvent également s’appliquer elles-mêmes des bandelettes blanchissantes. Ces bandelettes sont souvent très efficaces et peuvent être utilisées à la maison sans danger. Il a été démontré que les dentifrices contenant des agents blanchissants, comme le peroxyde d’hydrogène et le bicarbonate de soude, blanchissent les dents, mais ils sont souvent moins efficaces que les produits appliqués par un professionnel. L’effet secondaire le plus habituel du blanchiment est une hypersensibilité des dents. Le blanchiment peut donner de mauvais résultats esthétiques chez les sujets dont les dents sont foncées ou dyschromiques à cause de la présence de caries, de certains médicaments, d’effets secondaires de certains médicaments ou de certaines maladies ou, encore, de la présence de dents mortes.