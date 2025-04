Appareils dentaires

Une dent extraite peut être remplacée par un bridge ou un implant. Une couronne peut être placée sur une dent très endommagée.

Un bridge est une prothèse partielle fixée sur des dents couronnées de chaque côté de la dent manquante. Il est fait de fausses dents fusionnées l’une à l’autre puis fixées sur une couronne posée sur des dents naturelles. Il est fixé de façon permanente et ne peut pas être retiré. Les dents manquantes peuvent être remplacées par plus d’un bridge.

Une couronne est une reconstruction qui recouvre la dent. Deux séances chez le dentiste sont habituellement nécessaires pour obtenir une couronne bien adaptée, mais parfois plus. Au cours de la première consultation, le dentiste prépare la dent en la taillant légèrement, prend une empreinte de la dent ainsi préparée et met en place une couronne provisoire. La couronne définitive est alors fabriquée, à partir de l’empreinte, dans un laboratoire de prothèse dentaire. Au cours de la séance suivante, la couronne provisoire est retirée et la couronne définitive est cimentée sur la dent préparée. De nombreux dentistes utilisent aujourd’hui des scanners numériques et des fraises à couronne pour leur permettre de concevoir et de poser une couronne le même jour.

Généralement, les couronnes sont en or, en céramique ou en porcelaine, fusionnées à une structure en métal. Un revêtement en porcelaine peut être utilisé pour masquer la couleur du métal. Bien que la porcelaine soit plus dure et plus abrasive que l’émail dentaire et qu’elle puisse entraîner une usure des dents opposées, les nouvelles céramiques sont moins susceptibles d’entraîner ces désagréments. Les couronnes entièrement en porcelaine ou en matériaux comparables ont légèrement plus tendance à se casser que celles qui sont entièrement en métal.

On peut aussi remplacer les dents manquantes par des implants. Si la personne ne dispose pas de suffisamment d’os sain au niveau de la mâchoire, il peut être procédé à des greffes osseuses pour créer un support adéquat pour les implants. Les implants sont des pièces métalliques insérées dans la mâchoire. Le métal est un alliage spécial sur lequel les cellules osseuses peuvent se fixer. Après un certain temps, généralement de 2 à 6 mois, l’implant se soude à l’os et un tenon y est fixé. Ensuite, une dent artificielle (couronne) ou plusieurs dents artificielles (d’une prothèse partielle à une prothèse totale) sont fixées au tenon. La ou les dents qui en résultent peuvent supporter la force d’une mastication normale. Les implants sont actuellement privilégiés parce qu’ils ne se carient pas et qu’ils proposent une solution permanente aux prothèses dentaires amovibles. Les personnes doivent maintenir très propre la zone autour de l’implant pour éviter toute infection.