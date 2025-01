Effets du vieillissement sur la bouche et les dents

En vieillissant, la sensation de goût peut diminuer. Les adultes âgés peuvent trouver leur nourriture fade et, de fait, ajouter beaucoup d’assaisonnement (notamment du sel, qui est nocif pour certaines personnes) ; ils peuvent aussi vouloir des plats très chauds, qui peuvent leur brûler les gencives.

Les adultes âgés peuvent également souffrir de maladies ou prendre des médicaments qui altèrent le sens du goût. Ces troubles comprennent :

Les médicaments ayant une incidence sur le goût comprennent certains médicaments pour le traitement de l’hypertension artérielle (comme le captopril), du cholestérol (comme les statines) et de la dépression.

L’émail dentaire a tendance à s’user avec le vieillissement, rendant les dents vulnérables aux lésions et aux caries. La perte des dents est la principale raison pour laquelle les adultes âgés ne peuvent plus mâcher aussi bien et, de fait, peuvent ne pas absorber suffisamment de nutriments. Lorsque les adultes âgés perdent leurs dents, la partie de l’os de la mâchoire qui maintenait ces dents en place se rétracte progressivement et n’est plus aussi haute.

Une faible baisse de la production de salive survient avec l’âge et peut être réduite encore davantage par certains médicaments. La diminution de la production de salive induit une sécheresse buccale (xérostomie). Les gencives peuvent s’amincir et commencer à se rétracter. La sécheresse buccale et la rétraction des gencives augmentent les probabilités d’apparition de caries. Certains spécialistes pensent que la sécheresse buccale peut rendre la muqueuse de l’œsophage plus sensible aux lésions.

Malgré la sécheresse buccale et la rétraction des gencives, de nombreux adultes âgés ne perdent pas leurs dents, notamment en l’absence de caries ou de parodontopathie. Les adultes âgés qui perdent une partie ou la totalité de leurs dents devront probablement porter une prothèse dentaire partielle ou totale et/ou des implants.

La parodontopathie est la principale cause de la perte dentaire chez les adultes. La parodontopathie est une maladie qui détruit les gencives et les structures de soutien des dents en raison d’une accumulation prolongée de bactéries. Elle survient en général chez des sujets qui ont une mauvaise hygiène buccale, chez les fumeurs et chez les personnes souffrant de diabète sucré, de malnutrition, d’une leucémie ou d’une infection par le VIH. Bien que rares, les infections dentaires provoquées par les bactéries peuvent également induire la formation de poches de pus (abcès) dans le cerveau, une thrombose du sinus caverneux, des fièvres inexpliquées et une endocardite chez les personnes présentant des anomalies cardiaques sévères spécifiques.

