Présentation des examens d’imagerie

Les examens d’imagerie fournissent une image de l’intérieur du corps ou d’une partie de celui-ci. L’imagerie aide les médecins à diagnostiquer un trouble, à déterminer sa gravité et à surveiller les personnes une fois le diagnostic posé. La plupart des examens d’imagerie sont indolores, relativement sûrs et non invasifs (c’est-à-dire qu’ils ne nécessitent pas d’incision de la peau ni l’insertion d’un instrument dans le corps).

Les examens d’imagerie peuvent utiliser :

Il existe certains risques associés à l’utilisation de rayonnements en imagerie médicale.

Pour plus d’informations sur les examens d’imagerie courants pour des diagnostics et dépistages spécifiques, voir :