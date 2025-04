L’angiographie est un examen médical qui consiste à prendre des photos des vaisseaux sanguins à l’aide de rayons X. L’image obtenue est appelée angiogramme.

Généralement, les médecins ont besoin d’images uniquement pour un ou deux vaisseaux sanguins d’une zone à problème, pas de la totalité des vaisseaux. Pour obtenir les images, les médecins utilisent une aiguille pour insérer un cathéter (une sonde fine et flexible) dans l’un des vaisseaux à proximité de la zone à problème. Un liquide appelé agent de contraste est ensuite injecté par le cathéter. L’agent de contraste est visible à la radiographie (clichés ou vidéos) et permet donc de visualiser l’intérieur des vaisseaux sanguins. Les images permettent de déterminer si le sang circule bien et de détecter d’éventuels problèmes des vaisseaux sanguins.