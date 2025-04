Rétinopathie de la prématurité (ROP)

La rétinopathie de la prématurité est en général bénigne et guérit spontanément. Cependant, chez un petit pourcentage des nourrissons concernés dont le poids de naissance est inférieur à environ 1 kilogramme, le trouble est sévère et progresse jusqu’à provoquer un décollement de la rétine et une perte de la vision entre 2 et 12 mois après la naissance.

Les enfants dont la rétinopathie du prématuré s’est résolue présentent un risque accru de développer d’autres problèmes oculaires comme une myopie, un strabisme et une amblyopie. Chez certains enfants atteints d’une rétinopathie de la prématurité modérée qui s’est résolue, des cicatrices persistent sur la rétine et ils présentent un risque accru de présenter un décollement de la rétine plus tard. Rarement, un glaucome et une cataracte peuvent également survenir.