Présentation des malformations congénitales des reins et des voies urinaires

Diagnostic des malformations congénitales des reins et des voies urinaires

Avant la naissance, échographie prénatale et analyses de sang

Après la naissance, examens d’imagerie et, parfois, cystoscopie

Avant la naissance, les médecins détectent souvent les malformations des voies urinaires à l’occasion d’examens de routine, comme une échographie prénatale ou d’autres tests de dépistage de maladies héréditaires.

Après la naissance, si les médecins suspectent une malformation urinaire, ils réaliseront généralement des examens d’imagerie, comme une échographie, une tomodensitométrie (TDM), des scanners nucléaires et une imagerie par résonance magnétique (IRM). Parfois, les médecins ont recours à une urographie intraveineuse ou à une cystoscopie. La cystoscopie consiste à observer l’intérieur de la vessie et de l’urètre grâce à une sonde d’observation flexible appelée cystoscope (un type d’endoscope).

Parfois, les médecins réalisent un examen appelé urétrocystographie rétrograde et mictionnelle (UCRM) pour diagnostiquer certaines malformations des voies urinaires. L’urétrocystographie rétrograde et mictionnelle s’effectue en insérant un cathéter dans l’urètre jusqu’à la vessie, par lequel est injecté un liquide qui apparaîtra sur les radiographies (agent de contraste). Des radiographies sont effectuées avant, pendant, et après la miction de l’enfant.

Au fur et à mesure que les enfants grandissent, ces tests peuvent être répétés à intervalles réguliers pour évaluer le développement ou le fonctionnement de la vessie, des uretères, de l’urètre et des reins, et pour déterminer si l’enfant a surmonté la malformation.