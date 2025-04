Altération de la fonction auditive chez l’enfant

Il s’agit de ressources en anglais qui peuvent être utiles. Veuillez noter que LE MANUEL n’est pas responsable du contenu de ces ressources.

Consultez les sites suivants pour obtenir des informations complètes sur les mises à jour sur la recherche et les initiatives de financement, les supports éducatifs, les services d’aide et les liens rapides menant à des sujets connexes :

Alexander Graham Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing (Association Alexander Graham Bell pour les sourds et les malentendants) : Soutien, informations, ressources et bien plus encore pour s’assurer que les personnes sourdes et malentendantes peuvent entendre et parler

American Society for Deaf Children (Société américaine pour les enfants sourds) : Informations destinées aux enfants et aux jeunes ayant n’importe quel niveau d’audition concernant l’accès à une aide à la communication, les opportunités de langage et d’apprentissage, le mentorat et la défense

Hearing Health Foundation (Fondation de la santé auditive) : Informations sur la prévention et la guérison de la perte auditive et des autres troubles de l’audition

Helen Keller National Center for Deaf-Blind Youths & Adults (HKNC, Centre national Helen Keller pour les jeunes et les adultes sourds et aveugles) Informations sur la façon dont les personnes aveugles, malvoyantes, sourdes et aveugles, ou atteintes de perte auditive et de perte de la vision, peuvent vivre et travailler de manière indépendante par le biais de la formation et d’autres ressources