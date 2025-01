Présentation des infections virales des voies aériennes chez les enfants

Bonne hygiène

Vaccination contre la grippe

La meilleure mesure préventive est une bonne hygiène. Un enfant malade et les personnes vivant dans la même maison doivent se laver les mains fréquemment. Les contacts physiques avec l’enfant malade (embrasser, câliner ou partager le même lit) augmentent le risque de propagation de l’infection aux autres membres de la famille. Les parents doivent mettre ce risque en balance avec le besoin de réconforter l’enfant malade. Les enfants ne doivent pas aller à l’école ou à la crèche avant que la fièvre ne soit retombée et qu’ils se sentent suffisamment bien.

La grippe et le COVID-19 peuvent être évités par la vaccination. Toutes les personnes âgées de 6 mois et plus doivent être vaccinées annuellement contre la grippe (voir aussi Vaccins antigrippaux). Toutes les personnes âgées de 6 mois et plus doivent rester à jour sur la vaccination contre le COVID-19 conformément aux calendriers de vaccination actuels (voir également Considérations cliniques intermédiaires pour l’utilisation des vaccins contre le COVID-19 actuellement approuvés ou autorisés des CDC). La vaccination est particulièrement importante pour les enfants et les adultes atteints de certaines maladies, telles que les maladies cardiaques ou pulmonaires (dont la mucoviscidose et l’asthme), le diabète, l’insuffisance rénale et la drépanocytose. De même, il est fortement conseillé de vacciner les enfants dont le système immunitaire est affaibli, y compris les enfants infectés par le virus de l’immunodéficience humaine [VIH] et ceux traités par chimiothérapie.