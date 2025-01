Douleurs pelviennes chez la femme

Le médecin lui pose des questions concernant ses symptômes et ses antécédents médicaux. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Les informations issues des antécédents et de l’examen clinique suggèrent souvent une cause et les examens supplémentaires à réaliser (voir le tableau Quelques causes de douleur pelvienne chez la femme).

Les médecins demandent de décrire la douleur :

Quand elle est apparue

Leur intensité

Si elle est aiguë, sourde ou à type crampe

Si elle a commencé soudainement ou progressivement

Si elle est constante ou intermittente

Le moment où elle survient par rapport au cycle menstruel, aux repas, au sommeil, aux rapports sexuels, à l’activité physique, à la miction ou en allant à la selle

Si d’autres facteurs aggravent ou soulagent la douleur

On demande à la femme si elle a constaté d’autres symptômes tels que des saignements vaginaux, des pertes et des vertiges.

On lui demande de décrire ses grossesses passées et ses règles. Les médecins posent également des questions sur les troubles qui peuvent provoquer des douleurs pelviennes et sur toute chirurgie abdominale ou pelvienne antérieure.

Le médecin peut rechercher un stress, une dépression ou tout autre facteur psychologique, notamment des violences domestiques, pour déterminer si ces facteurs peuvent contribuer à la douleur, en particulier si la douleur est chronique.

Certains groupes de symptômes qui accompagnent les douleurs pelviennes suggèrent un type de maladie particulier. Par exemple :

De la fièvre et des frissons et/ou des pertes vaginales suggèrent une infection, telle qu’une maladie pelvienne inflammatoire.

Des douleurs près de l’ombilic (nombril) ou en haut de l’abdomen, une modification du transit intestinal ou un saignement rectal suggèrent un trouble du tube digestif.

Des saignements vaginaux pendant la grossesse suggèrent une grossesse extra-utérine ou une éventuelle fausse couche.

Le médecin commence l’examen clinique en vérifiant les constantes, telles que le pouls, la température et la tension artérielle. Les médecins se concentrent ensuite sur l’abdomen et le bassin. Les médecins palpent doucement l’abdomen. Lors de l’examen, l’abdomen ou d’autres zones peuvent être sensibles au toucher. Les médecins réalisent ensuite un examen pelvien pour déterminer quels organes sont touchés et si une infection est présente. Souvent, le médecin vérifie également la possibilité d’anomalies au niveau du rectum.