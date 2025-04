Le terme « cardiomyopathie » désigne une maladie cardiaque qui affecte directement le muscle cardiaque. Le muscle cardiaque est nécessaire pour pomper le sang.

Un problème avec votre muscle cardiaque empêche votre cœur de pomper le sang correctement

Si votre cœur ne pompe pas le sang correctement, vous pouvez être essoufflé, vous sentir faible et fatigué et présenter un gonflement dans vos jambes

La cardiomyopathie peut être provoquée par certaines infections cardiaques, l’alcool, certains médicaments ou être un problème héréditaire lié au muscle cardiaque

Les médecins réalisent une échographie du cœur (échocardiographie) et parfois un cathétérisme cardiaque ou une imagerie par résonance magnétique (IRM) du cœur

Les médecins traitent la cause de votre cardiomyopathie et vous administrent un médicament pour améliorer la capacité de pompage de votre cœur, mais parfois vous aurez besoin d’une chirurgie cardiaque

D’autres maladies peuvent stresser et affaiblir votre muscle cardiaque. On peut citer par exemple une crise cardiaque, des valvules cardiaques défectueuses et une hypertension artérielle chronique. Cependant, ces maladies ne sont pas considérées comme des cardiomyopathies, car elles affectent votre muscle cardiaque uniquement de façon indirecte. Dans la cardiomyopathie, le problème débute dans votre muscle cardiaque.