On peut mourir du COVID-19. Plus on est âgé, plus le risque de décès augmente. La plupart des décès surviennent chez des personnes de plus de 50 ans. Les personnes de plus de 80 ans présentent un risque très élevé. Cependant, même les enfants et les jeunes adultes peuvent en mourir.

Le risque est également plus élevé en présence de certains problèmes médicaux, tels qu’une maladie cardiaque, une obésité ou un diabète.