Quelles sont les causes de la grippe ?

Le virus se propage :

Par des gouttelettes dispersées dans l’air lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue

En touchant des choses que des personnes infectées ont touchées après s’être essuyé ou mouché le nez

Aux États-Unis, la saison de la grippe dure de novembre à mars. Chaque année, des millions de personnes contractent la grippe et des milliers en meurent.

Le virus de la grippe change un peu chaque année. Ces changements peuvent causer des problèmes :

Certains changements rendent le virus plus mortel

Il faut développer de nouveaux vaccins chaque année

Parfois, les changements du virus de la grippe facilitent sa propagation et le rendent plus mortel. Cela arrive quelques fois par siècle et provoque d’énormes épidémies de grippe dans le monde. Ces épidémies tuent des millions de personnes dans le monde. Heureusement, comme le virus change tout le temps, cette grippe extrêmement dangereuse devient moins dangereuse l’année suivante.