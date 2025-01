Présentation des entorses et autres lésions des tissus mous

Immobiliser le membre réduit la douleur et facilite la guérison en empêchant toute autre blessure des tissus adjacents. Les articulations des deux côtés de la blessure sont immobilisées.

Si l’immobilisation dure trop longtemps (par exemple, pendant plusieurs semaines chez de jeunes adultes), l’articulation peut devenir raide, parfois de manière irréversible, et les muscles peuvent se raccourcir (causant des contractures) ou rétrécir (rapetissés ou atrophiés). Des caillots sanguins peuvent se développer. Ces problèmes peuvent se développer rapidement, et les contractures peuvent devenir permanentes, généralement chez les personnes âgées. Par conséquent, les médecins encouragent le mouvement dès que la blessure guérit. Ils ont également tendance à utiliser des traitements permettant aux personnes âgées de marcher dès que possible, plutôt que ceux nécessitant de les immobiliser pendant longtemps (comme le repos au lit ou un plâtre).

La nécessité de l’immobilisation et la technique utilisée dépendent du type de lésion.

Si une déchirure partielle d’un tendon est suspectée ou si le diagnostic est incertain, les médecins peuvent appliquer une attelle pour immobiliser la partie affectée afin que le tendon puisse guérir. Certaines ruptures sévères du tendon sont immobilisées pendant des jours, voire des semaines, parfois avec un plâtre.

Les entorses légères sont immobilisées peu de temps, voire pas du tout. Le fait de bouger la partie affectée dès que possible constitue généralement le meilleur traitement. Les entorses modérées sont souvent immobilisées avec une écharpe ou une attelle pendant quelques jours. Certaines entorses et ruptures sévères du tendon sont immobilisées pendant des jours, voire des semaines, parfois avec un plâtre. Néanmoins, les entorses sévères doivent souvent être réparées chirurgicalement et ne sont pas toujours immobilisées.

Des plâtres sont généralement utilisés pour les blessures devant être immobilisées pendant des semaines.

Pour appliquer un plâtre, les médecins enveloppent la partie affectée dans un linge, puis appliquent une couche de matière cotonneuse douce pour protéger la peau contre toute pression et tout frottement. Sur ce rembourrage, les médecins enveloppent des bandes de coton imbibées de plâtre ou des bandes de fibre de verre, qui durcissent lorsqu’elles sèchent. Le plâtre est souvent utilisé pour immobiliser les os cassés qui ont été séparés, car il se moule bien et est moins à même de frotter contre le corps. Les plâtres en fibre de verre sont plus résistants, plus légers et durent plus longtemps. Au bout d’une semaine environ, le gonflement diminue. Puis, le plâtre peut parfois être remplacé par un plâtre en fibre de verre pour mieux s’ajuster au membre.

Les personnes qui requièrent un plâtre reçoivent des instructions spéciales pour son entretien. Si un plâtre n’est pas correctement entretenu, des problèmes peuvent apparaître. Par exemple, si le plâtre est mouillé, le rembourrage de protection sous le plâtre peut être mouillé, et il peut être impossible de le sécher totalement. Ainsi, la peau peut se ramollir et se dégrader, et des plaies peuvent se former. Aussi, si un plâtre est mouillé, il peut se désagréger et ne plus protéger et immobiliser la zone affectée.

Les personnes doivent garder le plâtre en hauteur autant que possible au niveau du cœur ou au-dessus, tout spécialement pendant les 24 à 48 premières heures. Idéalement, l’élévation se fait dans une position qui offre une trajectoire descendante ininterrompue, permettant à la gravité d’aider à drainer l’œdème. Les personnes doivent également régulièrement fléchir et étirer leurs doigts ou remuer les orteils.

Dans de rares cas, le plâtre peut provoquer une douleur, une pression ou un engourdissement constants ou qui s’intensifient. Il est essentiel de consulter un médecin immédiatement si tel est le cas. Ces symptômes peuvent être dus au développement d’une escarre ou d’un syndrome des loges. Dans ce cas, les médecins peuvent devoir retirer le plâtre et en appliquer un autre.

Housse de plâtre disponible dans le commerce Image Image publiée avec l’aimable autorisation de la Dre Danielle Campagne.

Une attelle peut être utilisée pour immobiliser certaines entorses ou autres blessures, particulièrement si elles doivent être immobilisées pendant quelques jours uniquement ou moins. Les attelles permettent aux personnes d’appliquer de la glace et de bouger plus qu’avec un plâtre.

Une attelle est une plaque longue et mince de plâtre, de fibres de verre ou d’aluminium appliquée à l’aide d’un bandage ou d’une bande élastique. Cette plaque n’entoure pas complètement le membre, ce qui permet une certaine expansion des tissus suite au gonflement. Ainsi, une attelle n’accroît pas le risque de développer un syndrome des loges. Certaines lésions nécessitant un plâtre sont tout d’abord immobilisées avec une attelle jusqu’à disparition presque complète du gonflement.

Une écharpe seule peut offrir un certain soutien. Les écharpes peuvent être utiles lorsqu’une immobilisation complète entraîne des effets indésirables. Par exemple, si une épaule est totalement immobilisée, les tissus autour de l’articulation peuvent devenir raides, parfois en quelques jours, empêchant l’épaule de bouger (épaule gelée). Les écharpes limitent le mouvement de l’épaule et du coude, mais permettent celui de la main.

Un bandage, qui est un morceau de linge ou une bande, peut être utilisé avec une écharpe pour empêcher le bras de pivoter vers l’extérieur, tout spécialement la nuit. Le bandage est enroulé autour du dos de la personne et sur la partie affectée.

Prendre soin d’un plâtre