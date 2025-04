Quelles sont les causes du paludisme ?

Il existe 5 espèces du parasite du paludisme qui affecte les humains.

Les parasites du paludisme vivent dans les globules rouges des personnes infectées

Lorsque les moustiques piquent une personne infectée, ils récupèrent le parasite

La prochaine personne piquée par les moustiques peut être infectée

Les parasites du paludisme se déplacent tout d’abord vers le foie pour se développer et se reproduire. Ensuite, ils pénètrent dans le sang et se reproduisent à l’intérieur des globules rouges.

Les globules rouges finissent par éclater et libérer les parasites, qui infectent ensuite davantage de globules rouges

Si de nombreux globules rouges sont détruits, la numération sanguine peut être basse (anémie)

La forme de paludisme la plus dangereuse est appelée paludisme à falciparum. Le paludisme à falciparum est particulièrement dangereux, car les globules rouges infectés peuvent obstruer de minuscules vaisseaux sanguins et entraîner des lésions des organes. Ils peuvent endommager le cerveau, les reins, les poumons et d’autres organes. Les autres formes de paludisme n’entraînent pas ces effets.