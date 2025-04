Facteurs de risque de cancer

De multiples facteurs environnementaux augmentent le risque relatif de développer un cancer.

La fumée de tabac contient des agents cancérigènes qui augmentent considérablement le risque de développer un cancer du poumon, de la bouche, de la gorge, de l’œsophage, du rein et de la vessie.

La pollution de l’air ou de l’eau, telle que l’amiante, les rejets industriels ou la fumée de cigarette, peut augmenter ce risque. De nombreuses substances chimiques sont connues pour être cancérigènes, et beaucoup d’autres sont suspectées de l’être. Par exemple, l’exposition à l’amiante peut être la cause d’un cancer du poumon et d’un mésothéliome (cancer de la plèvre). L’exposition à des pesticides est associée à une augmentation du risque de certains types de cancer (par exemple, la leucémie et le lymphome non hodgkinien). L’intervalle de temps entre l’exposition au composé chimique et le développement du cancer peut être de plusieurs années.

L’exposition aux rayonnements est un facteur de risque avéré. L’exposition prolongée aux ultraviolets, principalement solaires, induit l’apparition de cancers de la peau. Les rayonnements ionisants sont cancérigènes. Les examens radiologiques (y compris la tomodensitométrie [TDM]) utilisent des rayonnements ionisants, et les personnes qui font l’objet de nombreux examens présentent une légère augmentation du risque de cancer (voir aussi Risques de rayonnement dans l’imagerie médicale).

L’exposition au radon, un gaz radioactif provenant du sol, augmente le risque de cancer du poumon. Normalement, le radon se disperse rapidement dans l’atmosphère et ne provoque pas de maladies. Cependant, si un édifice est construit sur un terrain dégageant beaucoup de radon, ce dernier peut s’y accumuler, atteignant parfois des concentrations suffisamment élevées dans l’air pour provoquer des maladies. Le radon est inhalé dans les poumons et peut provoquer un cancer du poumon. Si une personne est exposée et est, de plus, fumeuse, le risque de cancer du poumon s’en trouve accru.

De nombreuses autres substances ont été étudiées comme causes possibles de cancer, mais des études plus poussées sont nécessaires pour identifier les substances chimiques qui majorent le risque de cancer.