Los pulmones de los recién nacidos prematuros pueden no haber tenido el tiempo suficiente para desarrollarse completamente antes del nacimiento. Los pequeños sacos de aire llamados alvéolos, que absorben oxígeno del aire y eliminan el dióxido de carbono de la sangre, no se forman hasta aproximadamente el comienzo del último tercio del embarazo (tercer trimestre). Además de este desarrollo estructural, los tejidos de los pulmones deben formar un material graso llamado surfactante. El surfactante recubre el interior de los sacos de aire y les permite permanecer abiertos durante todo el ciclo respiratorio, lo que facilita la respiración. Sin surfactante, los alvéolos tienden a colapsarse al final de cada respiración, dificultándola. Por lo general, los pulmones no producen surfactante hasta aproximadamente las 32 semanas de embarazo, y la producción no suele ser adecuada hasta las 34 a 36 semanas más o menos.

Estos factores significan que los bebés que nacen prematuramente corren riesgo de sufrir problemas respiratorios, como el síndrome de dificultad respiratoria (SDR). Los recién nacidos con problemas respiratorios pueden necesitar apoyo respiratorio con un ventilador mecánico (una máquina que ayuda a introducir y extraer el aire de los pulmones). Cuanto más prematuro sea el recién nacido, menor es la cantidad de surfactante disponible y mayor la probabilidad de desarrollar el síndrome de dificultad respiratoria (síndrome de distrés respiratorio) después del parto.

No existe un tratamiento para hacer que la estructura pulmonar madure más rápidamente, pero, con una nutrición adecuada, los pulmones continúan madurando con el tiempo.

Existen dos enfoques para aumentar la cantidad de surfactante y reducir la probabilidad y la gravedad de la dificultad respiratoria:

Antes del nacimiento: los corticoesteroides, como la betametasona, aumentan la producción de surfactante en el feto y se administran a la madre mediante inyección cuando se prevé un parto prematuro, por lo general entre 24 y 48 horas antes del parto.

Después del nacimiento: los médicos pueden administrar surfactante directamente en la tráquea del recién nacido.

La displasia broncopulmonar es un trastorno pulmonar crónico que puede presentarse en recién nacidos prematuros, sobre todo en los lactantes menos maduros. La mayoría de los bebés con displasia broncopulmonar han tenido síndrome de dificultad respiratoria y han necesitado tratamiento con un respirador mecánico. En la displasia broncopulmonar, los pulmones desarrollan tejido cicatricial y el bebé necesita ayuda continua para respirar, a veces con un respirador artificial. En la mayoría de los casos, el lactante se recupera muy lentamente de la enfermedad.

Los bebés que nacen prematuramente corren un mayor riesgo de enfermar de forma grave si están infectados por el virus respiratorio sincitial (VRS). Para prevenir el VRS, a algunos bebés se les administra un medicamento llamado nirsevimab o, si nirsevimab no está disponible, un medicamento llamado palivizumab. Además, las embarazadas que se espera que den a luz durante la temporada del VRS pueden recibir una vacuna contra el VRS más adelante en el tercer trimestre. La administración de esta vacuna durante el embarazo ayuda a proteger al recién nacido del VRS durante unos 6 meses después del nacimiento porque los anticuerpos protectores se transfieren de la madre al feto a través de la placenta (véase también Prevención del VRS).