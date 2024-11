Gestión educativa

Algunas veces, fármacos psicoestimulantes

La educación adaptada individualmente es el tratamiento más eficaz para los trastornos del aprendizaje.

El Acta Federal para la Educación de Personas con Discapacidades [Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)] establece que los niños y adolescentes con trastornos del aprendizaje tienen derecho a una educación gratuita y apropiada impartida en las escuelas públicas. La educación debe impartirse de la forma menos restrictiva posible y en ambientes lo más inclusivos posible, es decir, en un entorno donde los niños tengan la oportunidad de interaccionar con compañeros no discapacitados, con igual acceso a los recursos de la comunidad. La Americans with Disability Act (Ley para los estadounidenses con discapacidad) y la Section 504 of the Rehabilitation Act (Sección 504 de la Ley de Rehabilitación) también proporcionan alojamiento en escuelas y otros lugares públicos.

Ningún tratamiento farmacológico tiene un gran efecto sobre el rendimiento académico, la inteligencia y la capacidad general de aprendizaje, pero, dado que algunos niños con un trastorno del aprendizaje también sufren TDAH, ciertos fármacos psicoestimulantes, como el metilfenidato, pueden mejorar su atención y su concentración, aumentando su capacidad de aprendizaje.

Aunque no se ha demostrado su efectividad, a menudo se adoptan medidas tales como la eliminación de los aditivos alimentarios, el consumo de grandes dosis de vitaminas y el análisis de oligoelementos.