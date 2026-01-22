Introducción a la inmunización (vacunación)

La inmunización es el proceso de protegerse contra una enfermedad. Este proceso tiene lugar principalmente de dos maneras:

Inmunidad

Vacunas

La inmunidad es la forma en que el sistema inmunológico defiende al cuerpo contra enfermedades causadas por invasores externos como bacterias, hongos, cánceres o virus. Las personas nacen con inmunidad innata, que combate a los invasores antes de que las personas estén expuestas a ellos, y luego desarrollan inmunidad adquirida, que combate a los invasores después de que las personas hayan estado expuestas a ellos.

Las vacunas son tratamientos médicos que ayudan al sistema inmunológico a reconocer enfermedades causadas por ciertas bacterias (como las que causan la tos ferina) y virus (como el que causa la gripe) y a defender al cuerpo contra ellas. El proceso de administración de una vacuna se denomina vacunación, aunque muchos profesionales de la salud usan el término genérico inmunización.

Las personas que están vacunadas contra una enfermedad, no suelen contraerla, o bien contraerán una forma leve de esta. Sin embargo, como ninguna vacuna es 100% eficaz, algunas personas que han sido vacunadas todavía pueden contraer la enfermedad.

Las vacunas han sido muy eficaces en la prevención de enfermedades graves y en la mejora de la salud en todo el mundo. En las comunidades y países en los que las vacunas se utilizan de forma generalizada, muchas enfermedades que antes eran frecuentes y/o mortales (como la poliomielitis y la difteria) ahora son raras o están bajo control. Solo una enfermedad, la viruela, se ha erradicado por completo mediante la vacunación.

Sin embargo, aún no hay vacunas eficaces disponibles para muchas infecciones importantes, como las siguientes:

Las vacunas son muy importantes para la propia salud de la persona y para la salud de su familia y de las personas de su comunidad. Muchas de las enfermedades evitadas por las vacunas se contagian fácilmente de persona a persona. Muchas de ellas aún están presentes en Estados Unidos y siguen siendo frecuentes en otras partes del mundo. Estas enfermedades se diseminan rápidamente entre las personas no vacunadas, quienes, debido a la facilidad actual para viajar, están expuestas aunque vivan en áreas donde la enfermedad no sea frecuente.

Las vacunas disponibles en la actualidad son muy eficaces y los efectos adversos son raros.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el uso generalizado de las vacunas RTS, S/AS01 (RTS, S) y R21/Matrix-M contra la malaria entre los niños que residen en áreas donde la malaria es común y donde la propagación de la malaria causada por el parásito Plasmodium falciparum es de moderada a alta. La vacunación contra la malaria es una intervención importante para prevenir esta enfermedad, que causa cientos de miles de muertes cada año, sobre todo en niños africanos. (Véase WHO: Malaria vaccine implementation programme.)

Tipos de inmunización (vacunación) Hay dos tipos de inmunización (vacunación): Inmunización activa (vacunación)

Inmunización pasiva Inmunización activa (vacunación) En la inmunización activa se utilizan vacunas para estimular los mecanismos naturales de defensa del organismo (el sistema inmunitario). El sistema inmunitario del organismo responde a una vacuna mediante la producción de sustancias (como anticuerpos) que reconocen y atacan a las bacterias o virus específicos contenidos en la vacuna. Posteriormente, cuando la persona se expone a dichas bacterias o virus, el organismo, automáticamente, produce esos anticuerpos y otras sustancias para prevenir o reducir la enfermedad. Las vacunas funcionan de diferentes maneras para desencadenar la inmunización activa y existen varios tipos: Vacunas inactivadas: Contienen una parte de la bacteria o virus que no causa infección

Vacunas vivas-atenuadas: contienen microorganismos enteros vivos debilitados (atenuados) que no causan infección

Vacunas de ARNm: Contienen ARN mensajero del virus, que desencadena que el sistema inmunológico del cuerpo recuerde el ARN mensajero y combata futuras infecciones

Vacunas de subunidades, recombinantes, polisacáridos y conjugadas: Contienen solo una parte específica del virus o bacteria (como su proteína)

Vacunas de toxoides: Contienen una sustancia inofensiva (llamada toxoide) que ha sido modificada a partir de una sustancia dañina (llamada toxina) producida por una bacteria

Vacunas vectoriales: Contienen material genético del virus, lo que desencadena que el sistema inmunológico del cuerpo recuerde el material genético y combata futuras infecciones, y también contienen un virus diferente e inofensivo que ayuda a introducir el material genético en las células

Vacunas adyuvadas: Contienen una sustancia química adicional (el adyuvante) que aumenta la efectividad de la vacuna al estimular una respuesta más fuerte y prolongada del sistema inmunológico del cuerpo La inmunidad activa tarda tiempo (generalmente varias semanas) en desarrollarse, pero, debido a que implica la creación de memoria inmunológica, dura mucho tiempo. Las vacunas que contienen microorganismos vivos son las siguientes: Bacilo de Calmette-Guérin (BCG para la tuberculosis)

Varicela

Chikungunya

Cólera (ciertas vacunas que se administran por vía oral)

Ébola

Gripe (solo la vacuna en aerosol nasal)

Paludismo (malaria)

Sarampión-paperas-rubéola

Sarampión-paperas-rubéola-varicela (MMRV)

Mpox

Poliomielitis (solo la vacuna oral, que ya no se utiliza en Estados Unidos)

Rotavirus

Viruela

Fiebre tifoidea (sólo la vacuna por vía oral)

Fiebre amarilla ¿Sabías que...? Inmunización pasiva En la inmunización pasiva, los anticuerpos contra un microorganismo infeccioso específico o la toxina producida por un microorganismo se administran directamente a la persona. Los anticuerpos para la inmunización pasiva se obtienen de varias fuentes: La sangre de animales (generalmente caballos) que han estado expuestos a un determinado organismo o toxina y han desarrollado inmunidad

Sangre obtenida de un gran grupo de personas, con independencia de si han sufrido o no una enfermedad (lo que se denomina inmunoglobulina humana combinada)

Personas que se sabe que tienen niveles más altos de anticuerpos en la sangre contra una enfermedad en particular porque han recibido una vacuna contra ella o se están recuperando de la enfermedad (llamada inmunoglobulina hiperinmune).

Células productoras de anticuerpos (generalmente obtenidas de ratones) cultivadas en el laboratorio La inmunización pasiva se usa en personas cuyo sistema inmunitario no responde de manera adecuada a la infección, o en personas que contraen una infección antes de ser vacunadas (por ejemplo, después de sufrir una mordedura de un animal afectado de rabia). La inmunización pasiva también se utiliza para evitar la enfermedad cuando la exposición es probable y la persona no tiene tiempo para completar una serie de vacunación. Por ejemplo, se puede administrar una solución que contiene gammaglobulina activa contra el virus de la varicela a una mujer embarazada que no tiene inmunidad al virus y que ha sido expuesta a este. El virus de la varicela puede causar daño al feto y complicaciones graves (como la neumonía) a la mujer embarazada. La inmunización pasiva se desarrolla de inmediato pero solo proporciona una protección eficaz durante unas semanas, hasta que el organismo elimina los anticuerpos inyectados.

Administración de las vacunas Las vacunas y los anticuerpos normalmente se administran por inyección en un músculo (vía intramuscular) o bajo la piel (vía subcutánea). Los anticuerpos también se inyectan en una vena (por vía intravenosa) o bajo la piel (por vía subcutánea). Un determinado tipo de vacuna contra la gripe se rocía en la nariz. La vacuna contra la viruela del mono puede administrarse directamente en la piel (vía intradérmica). Puede administrarse más de una vacuna a la vez. Por ejemplo, algunas vacunas se combinan en una o se pueden administrar inyecciones separadas de diferentes vacunas en diferentes lugares de inyección. Se recomienda la administración simultánea de muchas vacunas infantiles, especialmente en el primer año de vida. En general, las vacunas están diseñadas para administrarse según calendarios recomendados que optimizan su eficacia. La orientación sobre la vacunación evoluciona con el tiempo y varias organizaciones expertas publican recomendaciones sobre quiénes deben recibir una vacuna de forma rutinaria; estas recomendaciones pueden variar. Véase Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Vaccines for Your Children, the All About the American Academy of Pediatrics (AAP) Recommended Immunization Schedule, y American Academy of Family Physicians (AAFP). Otras vacunas no se administran de forma rutinaria, pero pueden administrarse a grupos específicos de personas. Por ejemplo, la vacuna contra la fiebre amarilla se da solo a personas que viajen a ciertas partes de África o América del Sur. Existen también otras vacunas que se administran después de una posible exposición a una causa específica; Por ejemplo, la vacuna contra la rabia debe aplicarse a las personas mordidas por un perro u otro animal si dicho animal puede estar infectado por la rabia.

Restricciones de vacunación y precauciones Para muchas vacunas, la única razón para no vacunarse es: Un historial de reacción alérgica grave potencialmente mortal (como una reacción anafiláctica) a la vacuna o a alguno de sus componentes. La alergia al huevo es frecuente en Estados Unidos. Algunas vacunas, incluyendo la mayoría de las vacunas contra la gripe, contienen pequeñas cantidades de antígenos de huevo (sustancias que el sistema inmunitario puede reconocer y a las que puede responder). Las personas con antecedentes de alergia al huevo deben recibir la vacuna contra la gripe, independientemente de la gravedad de cualquier reacción previa al huevo. (Ver CDC: Flu Vaccines and People with Egg Allergies.) Las personas deben recibir todas las vacunas, incluida la vacuna contra la gripe, por parte de profesionales de la salud que tengan acceso al equipo adecuado necesario para reconocer y tratar un reacción alérgica grave. Las vacunas que contienen microorganismos vivos no deben administrarse o deben retrasarse en el caso de personas que: Consumo de fármacos que deprimen el sistema inmunitario (inmunodepresores), como los corticoesteroides y los fármacos antineoplásicos

Padezcan un trastorno que debilite su sistema inmunitario, como la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Durante el embarazo

Desarrollo del síndrome de Guillain-Barré dentro de las 6 semanas posteriores a una dosis previa de la vacuna En algunos casos, para evitar la propagación de la infección a personas con un sistema inmunitario debilitado, las personas que viven con ellas tampoco deben recibir vacunas que contengan organismos vivos. Si la persona deja de tomar los fármacos que inhiben el sistema inmunitario o si su sistema inmunitario debilitado se recupera lo suficiente, la administración de vacunas que contienen el virus activo puede ser segura.

Vacunaciones habituales en niños En los Estados Unidos, los niños suelen recibir vacunas según diversos calendarios basados en las recomendaciones de organizaciones de expertos (véase CDC: Vaccines for Your Children, la All About the American Academy of Pediatrics (AAP) Recommended Immunization Schedule y la American Academy of Family Physicians (AAFP)). Si se pierde la administración de alguna vacuna, la mayoría se pueden administrar más tarde, de acuerdo con un calendario de puesta al día.

Vacunaciones habituales en adultos A los adultos también se les puede recomendar que reciban ciertas vacunas (véase también CDC: Immunization Recommendations for Ages 19 Years or Older). Los factores que influyen para que el médico considere la necesidad de vacunación en los adultos incluyen la edad de la persona, su estado de salud, las vacunaciones recibidas en la infancia, su ocupación, la localización geográfica, sus planes de viaje y otros factores. A pesar de las directrices clínicas y la carga y las consecuencias de las enfermedades prevenibles mediante vacunación, algunos adultos no reciben las vacunas recomendadas. En Estados Unidos, el porcentaje de adultos que han recibido vacunas específicas sigue siendo bajo para la mayoría de las vacunas. Además, el porcentaje varía según la raza y el origen étnico, con porcentajes generalmente más bajos entre los adultos de ascendencia afroamericana e hispana en comparación con los adultos de ascendencia caucásica. Tabla Protección de adultos mediante las vacunas Tabla

Seguridad de las vacunas y reticencia a las vacunas En los Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, Centers for Disease Control and Prevention) controlan la seguridad de las vacunas. Los médicos deben informar de ciertos problemas que se producen después de la vacunación de rutina al CDC's Vaccine Adverse Event Reporting System [VAERS] y al Vaccine Safety Datalink [VSD]. Si ocurre algún problema de salud después de la vacunación, cualquier persona (médicos, enfermeras o cualquier miembro del público en general) puede enviar un informe a VAERS. Los informes de VAERS no pueden determinar si un problema de salud fue causado por la vacuna. Las vacunas no suelen ocasionar problemas, aunque pueden producirse efectos adversos leves, como dolor o enrojecimiento en el lugar de la inyección. A veces los padres están preocupados por la seguridad de las vacunas infantiles. Una de las principales preocupaciones de los padres ha sido el hecho de que ciertas vacunas, como la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (triple vírica) o las vacunas que contienen timerosal (un conservante a base de mercurio), puedan aumentar el riesgo de trastorno del espectro autista. Muchos grupos diferentes de científicos que han estudiado estos temas no han encontrado datos científicos convincentes de la existencia de una relación entre las vacunas y el trastorno del espectro autista (véase Preocupaciones sobre la vacunación infantil). Sin embargo, la mayoría de los fabricantes han desarrollado vacunas sin timerosal para su uso en bebés y adultos. Se dispone de información sobre las vacunas que actualmente contienen concentraciones bajas de timerosal (véase CDC: Thimerosal and Vaccines [Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés: Timerosal y vacunas]).

Vacunación previa a un viaje al extranjero Muchos países recomiendan a los ciudadanos la administración de vacunas específicas antes de viajar a zonas con enfermedades infecciosas que en el país de origen son consideradas inexistentes (véase la tabla Vacunas para viajes internacionales ). Estas recomendaciones cambian con frecuencia en función de la aparición de distintos brotes de enfermedades. Los Centros para el control y prevención de enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) proporcionan la información más actualizada sobre los requisitos de vacunación en su sección «Salud del Viajero» (Travelers’ Health).