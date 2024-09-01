Zelluläre und molekulare Mechanismen von malignen Tumoren

Krebszellen weisen auf ihrer Zelloberfläche häufig Neoantigene auf, die vom Immunsystem als "nicht selbst" erkannt werden können, was zu einem Angriff des Immunsystems führt. Wenn dieser Immunangriff wirksam ist, kann sich ein Krebs niemals entwickeln. Die Zerstörung der Krebszellen kann vollständig sein, in diesem Fall tritt der Krebs nie wieder auf. Einige Krebs besitzen oder erwerben jedoch die Fähigkeit, eine Erkennung und/oder Zerstörung durch das Immunsystem zu vermeiden, wodurch sie sich vermehren können.

Es ist nicht klar, warum Menschen mit einer angeborenen oder erworbenen Immunschwäche nur ein erhöhtes Risiko für einige seltene Krebsarten wie Melanome, Nierenzellkarzinome und Lymphome haben, nicht aber für die häufigeren Krebsarten der Lunge, der Brust, der Prostata und des Dickdarms. Die meisten Krebserkrankungen, bei denen das Immunsystem wirksam ist, werden durch Viren verursacht.

Unter selektivem (z. B. evolutionärem) Druck können Krebszellen Checkpoint-Proteine exprimieren. Checkpoint-Proteine sind Zelloberflächenmoleküle, die den T-Zellen signalisieren, dass die Zellen, die sie exprimieren, normal sind und nicht angegriffen werden sollten Ein Beispiel dafür ist das Protein Programmed Death Ligand 1 (PD-L1), das vom PD-1-Molekül auf T-Zellen erkannt wird; wenn PD-L1 an PD-1 auf einer T-Zelle bindet, wird ein Immunangriff verhindert. Die Krebstherapie mit monoklonalen Antikörpern, den sogenannten Checkpoint-Inhibitoren, die PD-L1 oder PD-1 blockieren, ermöglicht dem Immunsystem, geschützte Krebszellen anzugreifen. Das zytotoxische T-Lymphozyten-assoziierte Protein 4 (CTLA-4) ist ein weiteres Checkpoint-Protein, das einen Angriff des Immunsystems verhindert und in ähnlicher Weise durch einen spezifischen Antikörper blockiert werden kann. Da Checkpoint-Proteine auch auf normalen Zellen vorhanden sein können, kann eine Therapie mit Checkpoint-Inhibitoren auch eine Autoimmunreaktion auslösen.

Auch gentechnisch veränderte T-Zellen (sog. chimäre Antigenrezeptor-T-Zellen [CAR-T]) können in der Immuntherapie eingesetzt werden. In diesem Prozess werden T-Zellen von einem Patienten entfernt und genetisch modifiziert, um Rezeptoren zu exprimieren, die eine Erkennungsdomäne für ein spezifisches Antigen enthalten, das mit intrazellulären Signalgebungsdomänen gekoppelt ist, die die T-Zelle aktivieren. Wenn die modifizierten T-Zellen infundiert werden, können sie Zellen angreifen, die das Zielantigen tragen. Normalerweise ist das Zielantigen linienspezifisch und nicht krebsspezifisch. Die CAR-T-Zell-Therapie ist am wirksamsten gegen B-Zell-Krebsarten wie B-Zell-akute lymphoblastische Leukämie, B-Zell-Lymphome und Plasmazellmyelom (multiples Myelom). Die Wirksamkeit der CAR-T-Zell-Therapie gegen häufige solide Krebsarten ist noch nicht erwiesen.