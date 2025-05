Schmerzen im vorderen Teil des Knies

Ruhe

Rehabilitation

Laufen sollten vermieden werden, bis es ohne Schmerzen wieder möglich ist. Auch Eis auf dem betroffenen Bereich, nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) und der zeitweise Einsatz einer Kniemanschette oder einer elastischen Stütze können hilfreich sein. Andere Übungen wie am Heimtrainerfahrrad (in hoher Sitzposition, mit wenig Wiederholungen und wenig Widerstand) oder Schwimmen können durchgeführt werden, um das Knie zu schützen und die körperliche Fitness in der Heilungsphase aufrecht zu erhalten. Übungen zur Kräftigung und Ausbalancierung der hinteren Muskeln (hintere Oberschenkelmuskeln) und der Vorderseite des Oberschenkels (Quadrizeps) sind hilfreich.

Dehnübungen vor dem Sport scheinen bei einem Läuferknie dazu beizutragen, die ungewohnten Kräfte, die auf die Oberschenkelmuskeln einwirken, gleichmäßig zu verteilen und so den Verletzungen vorzubeugen.

Eine Schuheinlage kann helfen, eine übermäßige Pronation zu korrigieren.