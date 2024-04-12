Einführung in Verletzungen im Brustbereich

Der Brustbereich kann durch stumpfe Krafteinwirkung (z. B. bei Fahrzeugkollisionen, Stürzen und Sportverletzungen) oder durch einen penetrierenden Gegenstand (z. B. ein Geschoss oder Messer) verletzt werden.

Verletzungen im Brustbereich sind häufig gravierend oder unmittelbar lebensbedrohend, weil sie Auswirkungen auf die Atmung oder den Blutkreislauf haben. Bei manchen Verletzungen werden die Rippen und die Brustmuskulatur (die Brustwand) so stark geschädigt, dass sich die Lunge nicht mehr normal mit Luft füllen kann.

Eine direkte Verletzung der Lunge beeinträchtigt den Gasaustausch, also die Hauptfunktion der Lunge, bei der Sauerstoff aufgenommen und Kohlendioxid abgegeben wird.

Verletzungen im Brustbereich können auch Probleme im Zusammenhang mit dem Blutkreislauf verursachen, wenn starke Blutungen auftreten. Häufig tritt die Blutung in der Brustwand auf, was die Atmung beeinträchtigt. Auch eine Verletzung des Herzens kann sich auf den Blutkreislauf auswirken, da die Pumpleistung des Herzens beeinträchtigt ist.

Die folgenden Verletzungen im Brustbereich treten häufig auf oder können schwerer Art sein: