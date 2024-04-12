Bei Einwirkung einer starken stumpfen Kraft auf den Brustkorb kann es zu einem partiellen oder vollständigen Abriss der Aorta – der größten Arterie im Körper – kommen.

Menschen mit einer solchen Verletzung haben starke Schmerzen im Brustkorb und häufig einen schwachen Puls, Heiserkeit oder einen Schock.

Es wird eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs und häufig auch eine weitere bildgebende Untersuchung, z. B. eine Computertomographie (CT), Angiographie, Ultraschalluntersuchung oder Aortographie, durchgeführt.

Eine traumatisch bedingte Aortendissektion ist ein Notfall.

Nachdem Blutdruck und Herzfrequenz unter Kontrolle sind, wird die Verletzung chirurgisch repariert.

(Siehe auch Einführung in Verletzungen im Brustbereich.)

Durch die Aorta pumpt das Herz Blut durch den gesamten Körper. Daher ist ein Riss (Bruch) in der Aorta ein lebensbedrohlicher Notfall und kann tödlich verlaufen, bevor ein Patient das Krankenhaus erreicht.

Eine Aortendissektion ist häufig die Folge eines Autounfalls bei hoher Geschwindigkeit oder eines Sturzes aus großer Höhe. Oft haben die Betroffenen auch Rippenfrakturen und andere schwere Verletzungen.

Symptome einer Verletzung der Aorta Die Patienten haben meist starke Brustschmerzen, da die Brustwand verletzt ist. Manche Patienten sind heiser oder haben einen schwachen Puls, besonders in den Beinen oder Füßen. Füße und Hände fühlen sich kühl und feucht an und sind bläulich verfärbt. Es können Symptome eines Schocks vorliegen, beispielsweise niedriger Blutdruck, Atembeschwerden und Verwirrtheit.

Diagnose einer Verletzung der Aorta Bildgebende Verfahren Bei einer Verletzung im Brustbereich muss immer eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs gemacht werden. Allerdings ist ein Aortenriss auf einem Thoraxröntgenbild nicht immer zu sehen und kann gravierende Konsequenzen haben, wenn er übersehen wird. Deshalb werden häufig andere bildgebende Verfahren, z. B. eine Computertomographie-(CT)-Angiographie, Echokardiographie, Ultraschalluntersuchung oder Aortographie (Angiographie der Aorta – siehe die Tabelle Häufige Formen einer Angiographie) durchgeführt, wenn infolge eines Autounfalls bei hoher Geschwindigkeit oder eines Sturzes aus großer Höhe schwere Verletzungen im Brustbereich vorliegen.