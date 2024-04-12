Menschen mit einer solchen Verletzung haben starke Schmerzen im Brustkorb und häufig einen schwachen Puls, Heiserkeit oder einen Schock.
Es wird eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs und häufig auch eine weitere bildgebende Untersuchung, z. B. eine Computertomographie (CT), Angiographie, Ultraschalluntersuchung oder Aortographie, durchgeführt.
Eine traumatisch bedingte Aortendissektion ist ein Notfall.
Nachdem Blutdruck und Herzfrequenz unter Kontrolle sind, wird die Verletzung chirurgisch repariert.
(Siehe auch Einführung in Verletzungen im Brustbereich.)
Durch die Aorta pumpt das Herz Blut durch den gesamten Körper. Daher ist ein Riss (Bruch) in der Aorta ein lebensbedrohlicher Notfall und kann tödlich verlaufen, bevor ein Patient das Krankenhaus erreicht.
Eine Aortendissektion ist häufig die Folge eines Autounfalls bei hoher Geschwindigkeit oder eines Sturzes aus großer Höhe. Oft haben die Betroffenen auch Rippenfrakturen und andere schwere Verletzungen.
Symptome einer Verletzung der Aorta
Die Patienten haben meist starke Brustschmerzen, da die Brustwand verletzt ist. Manche Patienten sind heiser oder haben einen schwachen Puls, besonders in den Beinen oder Füßen. Füße und Hände fühlen sich kühl und feucht an und sind bläulich verfärbt. Es können Symptome eines Schocks vorliegen, beispielsweise niedriger Blutdruck, Atembeschwerden und Verwirrtheit.
Diagnose einer Verletzung der Aorta
Bildgebende Verfahren
Bei einer Verletzung im Brustbereich muss immer eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs gemacht werden. Allerdings ist ein Aortenriss auf einem Thoraxröntgenbild nicht immer zu sehen und kann gravierende Konsequenzen haben, wenn er übersehen wird. Deshalb werden häufig andere bildgebende Verfahren, z. B. eine Computertomographie-(CT)-Angiographie, Echokardiographie, Ultraschalluntersuchung oder Aortographie (Angiographie der Aorta – siehe die Tabelle Häufige Formen einer Angiographie) durchgeführt, wenn infolge eines Autounfalls bei hoher Geschwindigkeit oder eines Sturzes aus großer Höhe schwere Verletzungen im Brustbereich vorliegen.
Behandlung einer Verletzung der Aorta
Stabilisierung der Herzfrequenz und des Blutdrucks
Chirurgischer Eingriff zur Reparatur der Aorta oder Einführen eines Drahtnetzes
Die oberste Priorität besteht darin, Herzfrequenz und Blutdruck des Patienten zu stabilisieren. Bei hohem Blutdruck und hoher Herzfrequenz kann sich ein Riss ausdehnen und zum Platzen der Aorta führen. Beides kann mit Medikamenten, zum Beispiel mit Betablockern, kontrolliert werden. Auch die Gabe von Schmerzmitteln, die Ruhigstellung des Patienten und der Verzicht auf Maßnahmen, die zu Würgen oder Erbrechen führen könnten, können helfen.
Nachdem Blutdruck und Herzfrequenz unter Kontrolle sind, wird der Riss chirurgisch repariert. Manchmal wird ein aus einem Geflecht bestehendes Röhrchen (Stent) in die Aorta eingesetzt, um den Riss zu schließen.