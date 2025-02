Die Haut besteht aus 3 Schichten. Die Schichten sind an einigen Stellen in Ihrem Körper dicker als an anderen Stellen. Die Ärzte stufen Verbrennungen nach ihrer Tiefe ein:

Verbrennungen ersten Grades sind die am wenigsten schlimmen Verbrennungen und haben nur die oberste Hautschicht verletzt.

Verbrennungen zweiten Grades sind schon etwas tiefer eingedrungen und haben auch die Mittelschicht der Haut verletzt.

Verbrennungen dritten Grades sind die schlimmsten Verbrennungen und verletzten alle Hautschichten.

Leichte, oberflächliche Verbrennungen Bild © Springer Science+Business Media

Verbrennungen zweiten Grades Bild Bild von Dr. med. Steven E. Wolf.

Verbrennungen ersten Grades sind nicht tief genug vorgedrungen, um Narben zu hinterlassen. Verbrennungen dritten Grades und schlimme Verbrennungen zweiten Grades hinterlassen üblicherweise Narben.