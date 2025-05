Da höherer Druck die Luft zusammendrückt, enthält jeder Atemzug in der Tiefe wesentlich mehr Moleküle als außerhalb des Wassers. In zehn Metern Tiefe (2 bar) atmet ein Taucher doppelt so viele Moleküle ein wie an der Wasseroberfläche (und braucht einen Lufttank daher zweimal so schnell auf). Nimmt dagegen der Druck ab, dehnt sich die Luft aus - das Luftvolumen nimmt zu. Füllt also ein Taucher in zehn Metern Tiefe seine Lunge mit Druckluft und steigt dann auf, ohne frei ausatmen zu können, überbläht sich das Luftvolumen in seiner Lunge.

Eine Überblähung der Lunge kann kleine Luftblasen platzen lassen, sodass Luft austreten kann. Aus der Lunge austretende Luft kann in den Raum zwischen Lunge und Brustwand strömen und sich ausdehnen, wodurch die Lunge kollabiert (Pneumothorax). Die aus der überblähten Lunge austretende Luft kann in das Gewebe um das Herz herum (Pneumomediastinum), unter die Haut am Nacken und im oberen Brustbereich (Subkutanes Emphysem) oder in die Blutgefäße (Luftembolie – siehe Ungewöhnliche Arten von Embolien) gepresst werden. Typischerweise strömt Luft aus den Blutgefäßen in andere Teile des Körpers weiter (arterielle Gasembolie ), wo sie die Durchblutung blockieren kann.

Die häufigste Ursache für ein Lungen-Barotrauma ist das Luftanhalten beim Aufsteigen mit einem Atemgerät, weil der Taucher vorher typischerweise in der Tiefe keine Luft mehr bekommen hat. Vor Panik vergessen die meisten Taucher in dieser Situation, frei auszuatmen, während sich beim Aufstieg die Luft in ihrer Lunge ausdehnt. Eine Luftembolie kann bereits in ein Meter Tiefe auftreten, wenn der Taucher Druckluft eingeatmet hat und beim Auftauchen nicht wieder ausatmet. Ein Lungen-Barotrauma kann sogar in einem Schwimmbecken eintreten, wenn 90 cm bis 1,20 m unter der Wasseroberfläche Luft eingeatmet (z. B. Luft aus einem umgekippten Eimer, der unter Wasser mitgeführt wird, oder wenn ein Tauchgerät im Schwimmbecken getestet wird) und beim Auftauchen nicht wieder ausgeatmet wurde. Ein Lungen-Barotrauma kann auch durch eine Gasausdehnung in Bereichen der Lunge entstehen, die von einer Krankheit befallen sind.

Eine COVID-19-Infektion führt dazu, dass einige Menschen Lungenprobleme entwickeln, die ihr Risiko für ein pulmonales (Lungen-)Barotrauma beim Tauchen erhöhen. Die Richtlinien empfehlen, dass jeder, der selbst leichte COVID-bedingte Symptome hatte (z. B. Brustschmerzen, Palpitationen [flatternder oder schneller Herzschlag], erheblichen Husten oder Atembeschwerden), untersucht wird, um sicherzustellen, dass er sicher tauchen kann.