Eine arterielle Gasembolie ist eine Blockade der Blutzufuhr zu den Organen, die durch Luftbläschen in einer Arterie verursacht wird. Sie ist eine der häufigsten Todesursachen bei Tiefseetauchern, z. B. bei Gerätetauchern, die Druckluft einatmen.

In den wenigen Minuten, bevor sie wieder die Wasseroberfläche erreichen, können die Taucher bewusstlos werden oder Symptome haben, die denen eines Schlaganfalls ähnlich sind.

Die Patienten erhalten Sauerstoff, werden angewiesen, sich auf den Boden zu legen und werden so schnell als möglich in die Druckkammer geschickt.

Luftblasen können in das arterielle oder venöse Blut (Luftembolie – siehe Ungewöhnliche Arten von Embolien) nach einem Barotrauma der Lunge oder einer Dekompressionskrankheit gelangen. Treten Luftblasen in den Arterien auf, können diese in jedes Organ des Körpers gelangen und kleine Blutgefäße blockieren, meist die des Gehirns, aber auch des Herzens und der Nieren. Eine sehr starke Luftembolie kann den Blutzufluss zu den Herzkammern oder den großen Arterien blockieren. Kommt es zu Luftbläschen in den Venen, können diese über Herzfehler wie ein Foramen ovale (Loch im Herz) oder einen Vorhofseptumdefekt in die Arterien gelangen.

Eine arterielle Gasembolie (manchmal auch als „AGE“ in der Tauchliteratur abgekürzt) ist die Haupttodesursache bei Tauchern.

Symptome einer arteriellen Gasembolie Die Symptome einer arteriellen Gasembolie treten innerhalb von ein paar Minuten nach Erreichen der Wasseroberfläche auf. Eine arterielle Gasembolie im Gehirn verursacht häufig Symptome, die denen eines Schlaganfalls ähneln und zu Verwirrtheit und einer Teillähmung oder einem Gefühlsverlust führen. Manche Personen verlieren plötzlich das Bewusstsein und erleiden Krampfanfälle. Eine schwere arterielle Gasembolie kann einen Schock verursachen und ist lebensgefährlich. Andere Symptome können durch ein zugrundeliegendes pulmonales (Lungen-)Barotrauma oder eine Dekompressionskrankheit entstehen, oder aufgrund einer arteriellen Gasembolie in einem der folgenden Organe: Arterien im Herzen (Herzinfarkt, Herzrhythmusstörungen, Herzstillstand)

Haut (lilablaue Hautfärbung, bleiche Zunge)

Nieren (Blut oder Eiweiß im Urin, akutes Nierenversagen)

Diagnose einer arteriellen Gasembolie Basierend auf der Tauchvorgeschichte und Verlust des Bewusstseins Bei Tauchern, die beim Auftauchen oder kurz danach das Bewusstsein verlieren, wird vermutet, dass eine arterielle Gasembolie vorliegt. Sie müssen sofort versorgt werden. Bildgebende Tests werden manchmal durchgeführt, sind aber nicht immer verlässlich. Wussten Sie ...

Behandlung einer arteriellen Gasembolie Hochdruck-Sauerstofftherapie Taucher mit arterieller Gasembolie sollten sich hinlegen und unverzüglich Sauerstoff erhalten. Sie müssen so schnell als möglich in ein Umfeld mit hohem Druck zurückgeführt werden, damit die Luftblasen komprimiert werden und sich im Blut auflösen. Eine Reihe von Kliniken verfügt zu diesem Zweck über Hochdruckkammern (Rekompressionkammer oder hyperbare Kammer). Bei einem Flug sinkt selbst in niedriger Höhe der Luftdruck, und die Luftblasen können sich weiter ausdehnen, dies lässt sich aber rechtfertigen, wenn dadurch viel Zeit gespart werden kann, um die Menschen zu diesen geeigneten Kammern zu bringen. Wenn möglich, sollten die Betroffenen in einem Flugzeug fliegen, das unter Normaldruck steht oder dass in so niedrigen Höhen fliegt, wie es die Sicherheit zulässt. Auch eine zusätzliche Versorgung mit Sauerstoff wird empfohlen.