Häufig sind Hände und Füße und beim Aufwachen das Gesicht geschwollen. Die dadurch verursachten Beschwerden sind geringfügig und klingen meist nach ein paar Tagen oder mit dem Abstieg wieder ab.

Kopfschmerzen ohne andere Symptome einer akuten Höhenkrankheit treten ebenfalls häufig auf.

Netzhautblutungen (flächenartige Blutung auf der Netzhaut am Augenhintergrund) können sich bei einem Aufstieg in Höhen von 2.700 Metern und mehr entwickeln. Diese Blutungen sind bei Höhen über 4.800 Metern (16.000 Fuß) häufig. In der Regel haben die Betroffenen keine Symptome, bis die Blutung in dem Teil des Auges einsetzt, der für das zentrale Sehen zuständig ist (die Makula). In diesem Fall bemerken die Betroffenen eventuell einen kleinen blinden Punkt, ohne Augenschmerzen zu haben. Eine Netzhautblutung löst sich über einen Zeitraum von Wochen auf, ohne anhaltende Probleme zu verursachen. Menschen, die beim Klettern oder Wandern in hohen Höhenlagen einen blinden Punkt in ihrem Sichtfeld entdecken, sollten in niedrigere Höhenlagen zurückkehren und dies untersuchen lassen. Ein Wiederaufstieg in höhere Lagen kann erfolgen, sobald die Blutung gestillt wurde.