Meist ein chirurgischer Eingriff zur Reposition der Fraktur oder zum Einsetzen eines neuen Hüftgelenks

Rehabilitation

Die bevorzugte Behandlungsmethode einer Hüftfraktur ist ein chirurgischer Eingriff, da die Patienten schneller wieder gehen können und schwerwiegende Probleme vermieden werden, die durch eine zu lange Bettruhe verursacht werden. Der große Vorteil des chirurgischen Eingriffs ist, dass der Patient so rasch wie möglich aus dem Bett aufstehen und wieder gehen kann. 1 bis 2 Tage nach der Operation sind in der Regel die ersten Schritte mit einer Gehhilfe möglich.

Mit der Rehabilitation (Physiotherapie) wird so schnell wie möglich nach der Behandlung einer Hüftfraktur begonnen.

Wussten Sie ...

Eine gebrochene Hüfte kann durch einen chirurgischen Eingriff repariert oder ausgetauscht werden. Das Reparaturverfahren wird offene Reposition mit interner Fixation (ORIF) genannt. Eine Reparatur der Hüfte findet statt, wenn der Bruch nicht allzu gravierend ist. Bei einer schweren Fraktur, oder wenn die Blutzufuhr zum Oberschenkelkopf abgeschnitten ist, wird unter Umständen ein neues Hüftgelenk eingesetzt. Ein solches Verfahren wird als Arthroplastie bezeichnet.

Während sie in der Notaufnahme auf ihre Hüftoperation warten, können ältere Menschen Schmerzen haben. Zur Linderung der Schmerzen können die Ärzte ein Betäubungsmittel in einen Nerv in der Hüfte spritzen. Dieses Verfahren (das „Nervenblockade“ genannt wird) verhindert, dass die Nerven Schmerzsignale an das Gehirn senden.

Hüftreparatur Bei Oberschenkelhalsbrüchen können Metallstifte durch den Hals und in den Kopf des Oberschenkelknochens eingeführt werden. Intertrochantäre Hüftfrakturen werden mit einer dynamischen Hüftschraube und einer Seitenplatte aus Metall behandelt, die die Knochenfragmente in ihrer richtigen Position hält, während die Fraktur ausheilt. Die Fixierung ist für gewöhnlich solide genug, um es den Patienten zu erlauben, bereits kurz nach dem chirurgischen Eingriff wieder zu stehen und das betroffene Bein zu belasten. Auch wenn die Knochenfragmente für gewöhnlich innerhalb einiger Monate zusammenwachsen, brauchen die meisten Patienten mindestens 6 Monate, um ihr ursprüngliches Niveau an Beschwerdefreiheit, Kraft und Gehfähigkeit wiederzuerlangen. Immer häufiger werden Hüftfrakturen aber auch mithilfe einer intramedullären Schienung (einer Schraube, die verwendet wird, um den Knochen zu stabilisieren) behandelt oder es wird ein Hüftgelenkersatz eingesetzt. Wiederherstellung einer gebrochenen Hüfte