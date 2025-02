Bauchwandhernien

Ärztliche Untersuchung

Manchmal Ultraschall

Die ärztliche Diagnose der Hernien stützt sich meist nur auf eine Untersuchung. Klumpen in der Leiste, die wie Hernien aussehen, können geschwollene Lymphknoten oder nicht abgestiegene Hoden sein. Eine Schwellung im Skrotum kann eine Varikozele (eine Erkrankung, bei der sich die Venen für die Blutversorgung des Hodens weiten), eine Hydrozele (eine Flüssigkeitsansammlung in dem dünnen Sack, in dem sich die Hoden befinden), eine Spermatozele (eine Zyste in einem Sack, der neben verknäuelten Schlauch entsteht, in dem Spermien bis zu ihrer Reifung gespeichert werden [Epididymis]) oder ein Tumor in einem Hoden sein.

Manchmal führt der Arzt eine Untersuchung mit Ultraschall durch, um die Diagnose stellen zu können.