Proktitis ist eine Entzündung der Schleimhaut im Mastdarm (rektale Mukosa).

Die Entzündung hat viele Ursachen, von einer Infektion bis zu Strahlentherapie.

Abhängig von der Ursache kann eine Proktitis schmerzlos oder sehr schmerzhaft sein.

Ein Arzt stellt die Diagnose nach der Untersuchung des Mastdarminneren.

Eine durch bakterielle Infektion verursachte Proktitis kann mit Antibiotika behandelt werden.

Kortikosteroide können auf die betroffene Stelle aufgetragen oder manchmal oral eingenommen werden, um eine durch Strahlentherapie verursachte Proktitis zu behandeln.

Der Mastdarm (Rektum) ist der Abschnitt des Verdauungstrakts über dem After, in dem der Stuhl gehalten wird, bevor er durch den After den Körper verlässt. (Siehe auch Übersicht über After und Mastdarm.)

Lage von Mastdarm und After

Ursachen von Proktitis Eine Proktitis hat mehrere Ursachen. Sie kann die Folge von Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa sein. Sie kann auch durch eine sexuell übertragbare Infektion (wie z. B. Gonorrhoe, Syphilis, eine Infektion mit Chlamydia trachomatis, Herpes-simplex-Virus-Infektion oder Mpox-Infektion) entstehen, vor allem bei Menschen, die Analverkehr praktizieren. Proktitis kann auch durch einige Bakterien verursacht werden, die nicht sexuell übertragen werden, z. B. Salmonellen, oder durch die Anwendung eines Antibiotikums, das die normalen Darmbakterien zerstört, sodass andere Bakterien an deren Stelle wachsen können (Clostridioides difficile – siehe Auf Clostridioides difficile zurückzuführende Colitis). Eine Person mit Immunstörung besitzt ebenfalls ein erhöhtes Risiko für die Entstehung einer Proktitis, vor allem bei Infektionen mit Herpes-simplex- und Zytomegalovirus. Eine weitere Ursache der Proktitis ist eine Strahlentherapie, die auf den Mastdarm oder dessen Nähe gerichtet ist, was häufig bei der Behandlung von Prostata- und Mastdarmkarzinom der Fall ist.

Symptome einer Proktitis Eine Proktitis verursacht meist Schmerzen bei der Stuhlausscheidung, schmerzlose Blutungen oder Schleimabsonderungen aus dem Mastdarm. Wenn Gonorrhoe, eine Herpes-simplex-Infektion, Affenpocken-Infektion oder Zytomegalie-Virus-Infektion die Ursache ist, können After und Mastdarm äußerst schmerzempfindlich sein.

Diagnose der Proktitis Proktoskopie oder Sigmoidoskopie

Blut- und Stuhltests

Manchmal Koloskopie Für die Diagnose begutachtet ein Arzt den Mastdarm mithilfe eines Proktoskops oder Sigmoidoskops (ein Schlauch zur Betrachtung von Mastdarm oder After – siehe Endoskopie) und entnimmt Abstriche und eine Gewebeprobe aus der Schleimhaut des Mastdarms zur Untersuchung. Im Labor lassen sich dann Bakterien, Pilze und Viren als Auslöser der Proktitis nachweisen. Blutuntersuchungen auf Syphilis und Stuhltests auf Clostridioides difficile werden ebenfalls durchgeführt. Ein Arzt kann auch andere Darmbereiche mithilfe einer Koloskopie (Untersuchung des gesamten Dickdarms mit einem Endoskop) auf Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa untersuchen.