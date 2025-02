Juckreiz am After (die Öffnung am Ende des Verdauungstrakts, durch die der Stuhl den Körper verlässt) und der Haut um den After herum (die perianale Haut) wird als Afterjucken oder Pruritus ani bezeichnet.

Ursachen von Afterjucken Die häufigsten Ursachen für Afterjucken sind: Unbekannt (die Mehrheit)

Hygienebedingt Am häufigsten finden die Ärzte keine spezielle Erkrankung als Ursache für Afterjucken, und das Jucken vergeht nach einer gewissen Zeit auch ohne Behandlung. Viele andere Fälle von Afterjucken sind durch Hygieneprobleme bedingt. Nur sehr wenige Fälle werden durch eine spezielle Erkrankung (siehe die Tabelle Ursachen und Merkmale von Afterjucken) wie die Ansteckung mit Madenwürmern oder durch eine Pilzinfektion verursacht. Von den spezifischen Ursachen werden nur seltene Erkrankungen wie die entzündliche Darmerkrankung und das Analkarzinom (seltene Ursachen) als ernst angesehen. Extreme bei der Hygiene können zu Afterjucken führen. Beispielsweise kann mangelnde Sauberkeit reizenden Stuhl und Schweißreste auf der Afterhaut zurücklassen. Häufiger kann zu energisches Reinigen, häufig mit Reinigungstüchern und starken Seifen, die Haut austrocknen oder reizen oder gelegentlich eine allergische Reaktion auslösen. Hämorrhoiden können eine sorgfältige Reinigung nach einem Stuhlgang erschweren. Manche Hämorrhoiden bilden Schleim oder lassen Stuhl austreten, beides kann zu Juckreiz führen. Kleine Kinder und ältere Menschen können ihren Urin (Harninkontinenz genannt) oder Stuhl (Einkoten oder Enkopresis bei Kindern und Stuhlinkontinenz bei Erwachsenen) nicht richtig halten. Diese Störungen können zu Reizungen führen, die Hautinfektionen und Afterjucken auslösen. Wenn der After zu jucken beginnt, kann ein Zyklus aus Jucken-Kratzen-Jucken beginnen, bei dem Kratzen zu mehr Juckreiz führt. Häufig kratzen und reiben Personen den juckenden Bereich so stark, dass sie die Haut aufkratzen. Manchmal entzünden sich die Kratzer, wodurch der Juckreiz verstärkt wird. Manchmal werden Personen auch allergisch auf die Salben oder anderen Behandlungen, die sie wegen des Juckreizes anwenden.

Beurteilung von Afterjucken Nicht jede Episode von Afterjucken erfordert die sofortige Beurteilung durch einen Arzt. Die folgenden Angaben können bei der Entscheidung behilflich sein, ob eine ärztliche Beurteilung nötig ist, und liefern Gewissheit darüber und was im Rahmen dieser Untersuchung zu erwarten ist. Warnsignale Bei Menschen mit Afterjucken sind bestimmte Symptome und Charakteristika besorgniserregend. Hierzu gehören: Eiter, der aus dem After oder daneben herauskommt (ableitende Fistel)

Blutiger Durchfall

Gewölbte oder herausstehende Hämorrhoiden

Verschmutzung der Perianalhaut mit Stuhlmaterial

Stumpfe oder verdickte Perianalhaut Wann ein Arzt zu konsultieren ist: Personen mit Afterjucken und blutigem Durchfall oder austretendem Eiter sollten sich innerhalb von einem oder zwei Tagen einem Arzt vorstellen. Andere Personen sollten einen Arzt aufsuchen, wenn der Juckreiz mehr als ein paar Tage angehalten hat, der Besuch ist jedoch nicht dringend. Was der Arzt unternimmt: Ärzte stellen zunächst immer Fragen zu den Symptomen und zur Krankengeschichte des Patienten. Darauf folgt eine körperliche Untersuchung. Die Befunde in der Krankengeschichte und bei der körperlichen Untersuchung deuten häufig auf eine Ursache für den Juckreiz und die eventuell erforderlichen Untersuchungen hin (siehe Tabelle mit Ursachen und Merkmale von Afterjucken). Die Krankengeschichte konzentriert sich darauf, wann der Juckreiz begonnen hat und wie lange er bestand. Ärzte stellen Fragen zu: Aufnahme von reizenden Nahrungsmitteln, insbesondere sauren oder scharfen Speisen

Stuhlgewohnheiten, einschließlich Anwendung von Tüchern, Salben (auch die zur Behandlung von Juckreiz) Sprays und Seifen, die auf den After aufgetragen werden

Hygienegewohnheiten, insbesondere Häufigkeit von Duschen und Bädern

Bekannte Infektionen oder Erkrankungen (wie Diabetes, Hämorrhoiden oder Psoriasis)

Kürzlicher Einsatz von Antibiotika Die körperliche Untersuchung konzentriert sich auf das Erscheinungsbild von After und Perianalhaut. Ärzte untersuchen diesen Bereich auf: Dumpfheit und Dicke

Anzeichen einer Entzündung aufgrund von Kratzern

Hämorrhoiden, Läsionen, Fisteln und Kratzer (durch Kratzen und Reiben)

Krätze oder Madenwürmer Tabelle Ursachen und Merkmale von Afterjucken Tabelle Tests Wenn Ärzte keine Auffälligkeiten am After oder in seiner Umgebung finden, führen sie normalerweise keine Tests durch, sondern behandeln einfach die Symptome der Person. Wenn sich sichtbare Hautveränderungen zeigen, können Ärzte eine Abschabung der Perianalhaut untersuchen, um eine Pilzinfektion auszuschließen. Manchmal verabreichen sie der Person ein Lokalanästhetikum und entfernen ein kleines Gewebestück, um es unter einem Mikroskop zu untersuchen (Hautbiopsie). Wenn jedoch Madenwürmer vermutet werden, die meist bei Kindern im Schulalter auftreten, können mit einem transparenten Klebeband Eier aus der Analregion gesammelt werden, um die Diagnose zu bestätigen (siehe Diagnose einer Infektion mit Madenwürmern). Ärzte können den After auch mit einem kurzen, starren Schlauch (eine Rektoskopie) untersuchen, um nach inneren Hämorrhoiden zu suchen.

Behandlung von Afterjucken Behandlung der Krankheitsursache

Hygiene und Symptomlinderung Der beste Weg, Afterjucken zu behandeln, ist die Behandlung der zugrunde liegenden Erkrankung. Beispielsweise können Medikamente gegen Parasiteninfektionen (etwa gegen Madenwürmer) verwendet werden, und bei Pilz- oder Hefeinfektionen (wie durch Candida) können Cremes aufgetragen werden. Reizende Nahrungsmittel können aus der Ernährung entfernt oder für eine Weile vermieden werden, um zu sehen, ob der Juckreiz nachlässt. Falls möglich, können Antibiotika abgesetzt oder gewechselt werden. Hygiene und Symptomlinderung Eine gute Hygiene ist wichtig. Nach dem Stuhlgang sollte der Analbereich mit Watte oder einfachen weichen Tüchern, die mit warmem Wasser befeuchtet wurden, oder einem kommerziellen Reinigungsmittel speziell für Hämorrhoiden gesäubert werden. Die Personen sollten die Anwendung von Seife und feuchten Tüchern vermeiden. Das regelmäßige Bestäuben mit wirkstofffreier Maisstärke hilft dabei, übermäßige Feuchtigkeit zu bekämpfen. Kortikosteroidsalben (z. B. 1 % Hydrokortison) helfen oft bei der Linderung der Symptome, sollten aber nur über kurze Zeit oder unter ärztlicher Aufsicht eingenommen werden. Lockere Kleidung und leichtes Bettzeug sind ratsam.