Überblick über das vegetative Nervensystem

Harninkontinenz : Oral verabreichtes Oxybutynin, Mirabegron, Tamsulosin oder Tolterodin kann zur Entspannung der Muskeln der überaktiven Blase beitragen. Bei anhaltender Inkontinenz kann ein in die Blase eingeführter Katheter helfen. Der Patient kann lernen, ihn selbst einzuführen.

Harnverhalt: Wenn Harnverhalt auftritt, weil die Blasenkontraktion nicht normal ist, kann der Patient lernen, einen Katheter (einen dünnen Gummischlauch) durch die Harnröhre in die Blase einzuführen. Der Katheter ermöglicht das Ablassen des in der Blase zurückgehaltenen Urins und bietet somit Erleichterung. Die Betroffenen führen den Katheter mehrmals täglich ein und entfernen ihn, wenn die Blase komplett leer ist. Bethanechol kann verabreicht werden, um den Blasentonus zu erhöhen und somit das Entleeren der Blase zu unterstützen.

Erektile Dysfunktion: In der Regel werden Medikamente wie Sildenafil, Tadalafil oder Vardenafil oral verabreicht. Konstriktionsmittel (Bänder oder Ringe, die am Penisansatz platziert werden) bzw. Vakuumgeräte werden in einigen Fällen eingesetzt.