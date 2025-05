Eine Operation kann notwendig sein, wenn die Schmerzen durch eine Verletzung hervorgerufen werden, durch die Druck auf einen Nerv entsteht.

Elektrische Stimulation (mit Elektroden, die an der Wirbelsäule oder an anderen Stellen angebracht werden) kann bei bestimmten Arten von chronischen neuropathischen Schmerzen hilfreich sein. Bei der transkutanen elektrischen Nervenstimulation (TENS) wird ein leichter elektrischer Strom über Elektroden auf der Hautoberfläche abgegeben. TENS-Geräte sind rezeptfrei erhältlich. Bei dieser Behandlung werden Stimulationselektroden um den schmerzenden Bereich gelegt.

Die periphere Nervenstimulation umfasst das Anlegen von dünnen Drähten unter der Haut, um einen einzelnen peripheren Nerv zu stimulieren. (Periphere Nerven sind diejenigen außerhalb des Gehirns und des Rückenmarks.) Die Drähte werden an einem kleinen Gerät (Stimulator) befestigt, das auf der Hautoberfläche platziert wird. Diese Behandlung ist besonders wirksam bei neuropathischen Schmerzen und zielt besser auf den schmerzenden Bereich ab als TENS. Das Einlegen der Drähte unter die Haut ist ein minimalinvasiver ambulanter Eingriff, da nur kleine Schnitte in die Haut erforderlich sind.

Eine Rückenmarkstimulation kann eingesetzt werden, um neuropathische Schmerzen bei Menschen mit einer Nervenschädigung nach einer Rückenoperation oder mit einem komplexen regionalen Schmerzsyndrom zu lindern. Bei dieser Behandlung wird ein Rückenmarkstimulator unter die Haut implantiert, meist in das Gesäß oder in den Bauch. Wie ein Herzschrittmacher erzeugt das Gerät elektrische Impulse. Dünne Drähte (Ableitungen) vom Gerät werden in den Raum um das Rückenmark (Epiduralraum) herum platziert. Diese Ableitungen übertragen Impulse an das Rückenmark. Die Impulse verändern die Übertragung der Schmerzsignale zum Gehirn und somit die unangenehme Wahrnehmung der Symptome.

Nervenblockaden werden durchgeführt, um eine Nervenbahn, die Schmerzsignale weiterleitet oder verstärkt, zu unterbrechen. Nervenblockaden können bei Patienten mit starken, anhaltenden Schmerzen vorgenommen werden, bei denen Arzneimittel zu keiner Schmerzreduktion führen. Dabei können verschiedene Techniken angewendet werden: