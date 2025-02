Schlaflosigkeit und starke Schläfrigkeit tagsüber

Es sind keine Tests erforderlich, wenn Symptome auf eine Ursache wie schlechte Schlafgewohnheiten, Stress, Störungen aufgrund von Schichtarbeit oder Restless-Legs-Syndrom (ein unwiderstehlicher Drang, kurz vor dem Einschlafen oder im Schlaf die Beine oder Arme zu bewegen) hinweisen.

Der Patient wird manchmal an einen Spezialisten für Schlafstörungen zur Untersuchung in einem Schlaflabor überwiesen. Gründe für eine Überweisung:

Unsichere Diagnose

Verdacht auf bestimmte Erkrankungen (wie Schlafapnoe, eine Anfallkrankheit, Narkolepsie und periodische Bewegungsstörung der Extremitäten)

Schlaflosigkeit oder starke Tagesschläfrigkeit, die trotz grundlegender Maßnahmen zur Verbesserung weiterbesteht (Verhaltensänderung zur Verbesserung des Schlafes und kurzzeitige Einnahme von Schlafmitteln)

Vorhandensein von Warnzeichen oder anderen Symptomen, wie Alpträume und Zucken der Beine oder der Arme im Schlaf

Abhängigkeit von Schlafmitteln

Die Auswertung beinhaltet zumeist eine Polysomnografie und manchmal Beobachtung (und manchmal eine Videoaufzeichnung) ungewöhnlicher Bewegungen im Schlaf während der gesamten Nacht. Manchmal werden auch andere Tests durchgeführt.

Eine Polysomnografie wird in der Regel über Nacht in einem Schlaflabor durchgeführt, das sich in einem Krankenhaus, einer Klinik, einem Hotelzimmer oder einer anderen Einrichtung befinden kann und mit Überwachungsgeräten ausgestattet ist. Auf den Schädel und auf das Gesicht werden Elektroden aufgeklebt, um die elektrische Gehirnaktivität (Elektroenzephalografie oder EEG) und Augenbewegungen aufzuzeichnen. Das Aufkleben der Elektroden ist schmerzlos. Die Aufzeichnungen liefern den Ärzten Informationen über die Schlafphasen. Elektroden werden auch in anderen Körperbereichen angebracht, um die Herzfrequenz (Elektrokardiografie bzw. EKG), die Muskelaktivität (Elektromyografie) und die Atmung aufzuzeichnen. Ein schmerzloser Clip wird an einem Finger oder einem Ohr angebracht, um die Sauerstoffwerte im Blut aufzuzeichnen. Bei der Polysomnografie können Atemstörungen (wie obstruktive oder zentrale Schlafapnoe), Krampfleiden, Narkolepsie, periodische Bewegungsstörung der Extremitäten sowie ungewöhnliche Bewegungen und Verhaltensweisen im Schlaf (Parasomnien) erkannt werden. Heutzutage wird die Polysomnografie häufig zu Hause zur Diagnose einer obstruktiven Schlafapnoe, nicht aber für andere Schlafstörungen durchgeführt, wobei dann kein EEK, EKG und keine Elektromyographie vorgenommen wird.

Ein multipler Schlaflatenztest wird durchgeführt, um zwischen körperlicher Erschöpfung und starker Tagesschläfrigkeit zu unterscheiden und auf das Vorliegen einer Narkolepsie zu prüfen. Die getesteten Personen verbringen den Tag in einem Schlaflabor. Sie erhalten die Möglichkeit, in Abständen von zwei Stunden 5 Nickerchen zu machen. Sie liegen dabei in einem abgedunkelten Raum und werden gebeten, ein Nickerchen zu machen. Die Polysomnografie ist Teil dieses Tests, wobei bewertet wird, wie schnell jemand einschläft. Dabei wird festgestellt, wann der Patient einschläft und die Schlafphasen während der Nickerchen werden überwacht.

Der multiple Wachbleibetest wird durchgeführt, um festzustellen, wie gut Menschen im Sitzen in einem ruhigen Raum wach bleiben können. Bei diesem Test wird die Schwere der Tagesschläfrigkeit gemessen und festgestellt, ob Menschen ihre normalen täglichen Aktivitäten sicher durchführen können (wie zum Beispiel Autofahren).

Tests zur Untersuchung des Herzens, der Lunge und der Leber können bei Menschen mit starker Tagesschläfrigkeit durchgeführt werden, wenn die Symptome oder die Ergebnisse der körperlichen Untersuchung darauf hindeuten, dass eine andere Erkrankung die Ursache ist.