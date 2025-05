Magnetresonanztomographie oder Computertomographie

Entnahme und Untersuchung einer Eiterprobe aus dem Abszess

Wenn Ärzte einen Hirnabszess vermuten, wird eine Magnetresonanztomografie (MRT) durchgeführt, bevor und nachdem Gadolinium intravenös injiziert wurde. Mit Gadolinium (ein MRT-Kontrastmittel) sind Abszesse auf MRT-Aufnahmen besser sichtbar. Wenn keine MRT möglich ist, kann eine Computertomografie (CT) durchgeführt werden, nachdem ein Röntgenkontrastmittel (das Abszesse auf CT-Aufnahmen besser sichtbar macht) intravenös injiziert wurde. MRT hat eine höhere Auflösung und kann Auffälligkeiten im Frühstadium besser darstellen als CT. Jedoch sind möglicherweise zusätzliche Untersuchungen erforderlich, um die Diagnose zu bestätigen, da ein Hirnabszess einem Hirntumor oder einer durch einen Schlaganfall oder multiple Sklerose verursachten Schädigung ähneln kann.

Um den verursachenden Organismus zu identifizieren und somit herauszufinden, welches Medikament sich zur Behandlung eignet, entnehmen Ärzte dem Abszess mithilfe einer Nadel eine Eiterprobe. Die Probe wird mikroskopisch untersucht und ins Labor eingeschickt, um in der Flüssigkeit Bakterien wachsen zu lassen (Kultur), damit diese identifiziert werden können. Um die Nadel in den Abszess einzuführen, wird MRT oder CT als Hilfe verwendet. Für dieses Verfahren (das stereotaktische Feinnadelbiopsie genannt wird) wird ein Rahmen am Schädel befestigt. Der Rahmen liefert Bezugspunkte, die auf der MRT- oder CT-Aufnahme erkannt werden können. So kann der Arzt die Nadel präzise in den Abszess einführen, nachdem ein kleines Loch durch den Schädel gebohrt wurde.

Die Ärzte warten jedoch das Ergebnis der Kultur nicht ab, bevor sie die Behandlung einleiten.