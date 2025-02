Überblick über Hirnnerven

New York Presbyterian Hospital-Cornell Medical Center

Zwölf Nervenpaare – die Hirnnerven – verlaufen direkt vom Gehirn zu verschiedenen Bereichen von Kopf, Nacken und Hals. Einige Hirnnerven wirken bei den Sinnen (z. B. Sehen, Hören und Tasten) mit, andere steuern die Gesichtsmuskulatur oder regulieren die Drüsen. Die Nerven sind benannt und nummeriert (nach ihrer Lage, von der Vorderseite zur Rückseite des Gehirns).

Betrachtung der Hirnnerven

Schädigungen oder Fehlfunktionen folgender Strukturen können zu einer Störung der Hirnnerven führen:

Störung der Gehirnareale, die die Hirnnerven kontrollieren (sogenannte Zentren oder Kerne), wie es z. B. der Fall sein kann, wenn ein Schlaganfall das Areal schädigt, das den Gesichtsnerv kontrolliert

Störung der Nervenfasern, die die Hirnnervenzentren im Gehirn miteinander verbinden, z. B. bei internukleärer Augenmuskellähmung

Störung nur eines Hirnnervs, z. B. bei der Okulomotoriuslähmung, Trigeminusneuralgie, Bell-Lähmung und beim halbseitigen Gesichtskrampf

Bestimmte Erkrankungen der Hirnnerven verursachen Probleme bei der Bewegung der Augen. Die Augenbewegung wird durch drei Muskelpaare kontrolliert. Diese Muskeln bewegen das Auge nach oben und unten, rechts und links und diagonal. Sie werden von den folgenden Hirnnerven kontrolliert:

Wenn einer dieser Nerven oder die Hirnregion geschädigt ist, die diese Muskeln kontrolliert, kann der entsprechende Muskel in unterschiedlichem Ausmaß gelähmt sein (Parese), und eine normale Augenbewegung ist eventuell nicht mehr möglich. Die Art der Beeinträchtigung der Augenbewegung hängt davon ab, welcher Nerv betroffen ist. Menschen mit einer dieser Lähmungen leiden ggf. an Doppeltsehen, wenn sie in bestimmte Richtungen schauen.

Wussten Sie ...

Ursachen für Erkrankungen der Hirnnerven Erkrankungen der Hirnnerven haben viele Ursachen, darunter: Kopfverletzungen

Tumoren

Infektionen, wie z. B. COVID-19, die Lyme-Borreliose und Gürtelrose

Eine unzureichende Blutversorgung (wie bei Diabetes oder einem Schlaganfall)

Druck auf einen Nerv aufgrund von Fehlbildungen in einem Blutgefäß, wie einer Ausbuchtung (Aneurysma) in einer Arterie oder einer anormalen Verbindung zwischen einer Arterie und einer Vene (arteriovenöse Fehlbildung)

Erkrankungen, die dazu führen, dass die Nervenzellen degenerieren, wie bei der amyotrophen Lateralsklerose (ALS) oder der multiplen Sklerose

Erkrankungen, die zu einer Entzündung der Blutgefäße (Vaskulitis) führen, wie Riesenzellarteriitis

Bestimmte Medikamente, besonders Antibiotika wie z. B. Aminoglykoside und Streptomycin

Bestimmte Giftstoffe wie Quecksilber

Symptome von Erkrankungen der Hirnnerven Die Symptome von Erkrankungen der Hirnnerven hängen davon ab, welcher Nerv wodurch geschädigt wurde. Bei Erkrankungen der Hirnnerven können Geruchssinn, Geschmackssinn, das Sehen, Sinneswahrnehmungen im Gesicht, der Gesichtsausdruck, das Gehör, der Gleichgewichtssinn, die Sprache, die Schluckfunktion und die Halsmuskeln beeinträchtigt sein. Beispielsweise kann das Sehen auf unterschiedliche Weise betroffen sein: Wenn einer der 2. Hirnnerven (Sehnerv) geschädigt ist, kann die Sehkraft im betroffenen Auge ganz oder teilweise verloren gehen.

Wenn einer der drei Hirnnerven geschädigt ist, die die Augenbewegung steuern (3., 4. oder 6. Hirnnerv), können die Betroffenen ihre Augen nicht normal bewegen. Die Symptome umfassen Doppeltsehen, wenn in bestimmte Richtungen geschaut wird.

Bei einer Lähmung des 3. Hirnnervs (Nervus oculomotorius) können die Betroffenen das obere Augenlid nicht mehr anheben. Es hängt über das Auge und beeinträchtigt das Sehen. Wenn der 8. Hirnnerv (Hörnerv oder Nervus vestibulocochlearis) geschädigt oder in seiner Funktion gestört ist, kann der Betroffene schlecht hören und/oder sich benommen fühlen (Vertigo) - d. h., den Eindruck haben, er selbst drehe sich oder alles drehe sich um ihn herum – oder beides. Hirnnervenstörungen können auch Gesichts- oder Kopfschmerzen unterschiedlicher Art verursachen.

Diagnose von Erkrankungen der Hirnnerven Untersuchung durch den Arzt

Untersuchungen der Hirnnervenfunktion

Normalerweise Magnetresonanztomografie Wenn der Arzt eine Erkrankung eines Hirnnervs vermutet, stellt er dem Patienten detaillierte Fragen zu den Symptomen. Er überprüft zudem die Funktion der Hirnnerven, indem er den Patienten zu einfachen Aufgaben auffordert, z. B. ein sich bewegendes Objekt mit den Augen zu verfolgen. Häufig ist eine Bildgebung des Gehirns mit Magnetresonanztomografie (MRT) erforderlich. Tabelle Untersuchung der Hirnnerven Tabelle