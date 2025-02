Bei der tiefen Hirnstimulation werden winzige Elektroden in den Hirnbereich platziert, der am Tremor beteiligt ist – die Basalganglien (Ansammlungen von Nervenzellen, die dabei helfen, Bewegungen geschmeidig zu machen – siehe Abbildung Lokalisation der Basalganglien). Die Elektroden geben kleine Mengen an elektrischem Strom an die spezifischen Bereiche der Basalganglien ab, die den Tremor verursachen und lindern so die Symptome.

Die tiefe Hirnstimulation wird manchmal eingesetzt, wenn Medikamente einen schwerwiegenden, behindernden Tremor nicht kontrollieren können. Manchmal erfordert ein essentieller Tremor oder durch die Parkinson-Krankheit oder durch andere Krankheiten verursachter Tremor solch eine Behandlung. Solche Behandlungen werden nur eingesetzt, wenn Medikamente versucht wurden und nicht wirksam waren. Diese Behandlungen sind nur in speziellen Zentren möglich.