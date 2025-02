Medikamente zur Vorbeugung und Behandlung von Asthma

Dosieraerosole (tragbare Patronen, die ein unter Druck stehendes Gas enthalten) sind die häufigste Methode zur inhalativen Gabe von Beta-Sympathomimetika. Der Druck in der Patrone verwandelt den Wirkstoff in ein feines Aerosol mit genau bemessener Wirkstoffdosis. Beim Inhalieren gelangt das Mittel direkt in die Atemwege, wo es sehr schnell wirkt. Stark verengte Atemwege erreicht es allerdings nicht immer sicher. Sogenannte Spacer oder Haltekammern können die Anwendung von Dosieraerosolen erleichtern. Diese Hilfsmittel erhöhen die Menge des Medikaments, das in die Lunge abgegeben wird. Bei jedem Inhalationsapparat ist der richtige Gebrauch entscheidend. Wenn das Gerät nicht korrekt angewendet wird, erreicht der Wirkstoff die Atemwege nicht.

Für viele Bronchodilatatoren steht auch eine Formulierung in Pulverform zur Verfügung. Manche Patienten finden die Einnahme des Medikaments in Pulverform einfacher, weil sie nicht so sehr mit der Atmung koordiniert werden muss wie bei einem Dosieraerosol.

Beta-Sympathomimetika können mithilfe eines Verneblers auch direkt in die Lunge abgegeben werden. In einem Vernebler wird mit Druckluft oder Ultraschallwellen ein kontinuierlicher feiner Nebel erzeugt, der das Medikament enthält und inhaliert werden kann, ohne dass Atmung und Dosierung koordiniert werden müssen. Vernebler sind oft tragbar und lassen sich zum Teil sogar an die Steckdosen in Autos anschließen. Vernebler und Dosieraerosole geben mit einer Dosis oft unterschiedliche Mengen eines Medikaments ab, aber mit beiden Varianten lassen sich Medikamente in ausreichender Menge in die Lunge bringen. Die Vernebler-Therapie erreicht die tiefer gelegenen Atemwege bei solchen Patienten schlechter, die bequem und nicht tief atmen. Dadurch verringert sich die Wirksamkeit der Vernebler-Therapie im Vergleich zu einem richtig angewendeten Dosieraerosol oder einer Formulierung in Pulverform.

Andere Bronchodilatatoren, wie das Anticholinergikum Ipratropium, können bei akuten Anfällen über einen Vernebler mit Beta-Sympathomimetika kombiniert eingenommen werden. Auch eine Kombination von Ipratropium und Salbutamol ist als Dosieraerosol erhältlich.

Es gibt auch andere Arten von Beta-Sympathomimetika. Beta-Sympathomimetika lassen sich spritzen oder in flüssiger oder Tablettenform einnehmen. Die oralen Formen wirken allerdings langsamer als die inhalierten oder gespritzten und sind eher von Nebenwirkungen begleitet, weshalb sie nicht so häufig verschrieben werden. Zu diesen Nebenwirkungen gehören Herzrhythmusstörungen, insbesondere bei einer übermäßigen Medikamentenanwendung.