Beratung und Unterstützung bei der Änderung des gewohnten Verhaltens

Verwendung von Nikotinersatzprodukten

Verwendung bestimmter Medikamente

Die Raucherentwöhnung ist am erfolgreichsten, wenn eine Beratung und Unterstützung in Kombination mit einer medikamentösen Therapie in Anspruch genommen werden (außer in ungewöhnlichen Fällen). Sieben Medikamente helfen bei der Raucherentwöhnung.

Medizinische Fachkräfte können Möglichkeiten empfehlen, das Verhalten zu ändern, Raucher in der Anwendung der entsprechenden Medikamente zur Raucherentwöhnung unterweisen, Rezepte ausstellen und Überweisungen für weitere Unterstützung anbieten. In allen US-amerikanischen Bundesstaaten gibt es Sorgentelefondienste, bei denen Raucher, die aufhören möchten, zusätzliche Unterstützung bekommen können. Unter 1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669) werden die US-Bürger mit der entsprechenden Beratungsstelle in ihrem Bundesstaat verbunden. Sorgentelefone scheinen mindestens so wirkungsvoll zu sein, wie eine persönliche Beratung. Die Website des National Cancer Institute (Smokefree.gov) bietet umfassendes Material zu Raucherentwöhnung, unter anderem mit Informationen, Behandlungsplänen und persönlichen Beratungen mithilfe von Textnachrichten und über Live-Chats.

Hypnose, Laser- und pflanzliche Behandlungen sowie Akupunktur sind keine nachweislich wirksamen Methoden zur Raucherentwöhnung. Bei Konsumenten von rauchfreiem Tabakprodukten scheinen Beratung und Unterstützung bei der Änderung des gewohnten Verhaltens wirksam zu sein, es liegen jedoch weniger Belege für die Wirksamkeit eines Nikotinersatzes und anderer Medikamente vor.

Verhaltensänderung Für die Raucherentwöhnung werden Verhaltensstrategien empfohlen. Diese konzentrieren sich darauf Die Umgebung rauchfrei zu gestalten (z. B. Wegwerfen aller Zigaretten, Aschenbecher und Feuerzeuge sowie das Meiden von Orten, an denen Menschen typischerweise Zigaretten kaufen und/oder rauchen)

Signale zu erkennen, die während normaler täglicher Aktivitäten zum Rauchen animieren (z. B. Telefongespräche, Kaffeepausen, Mahlzeiten, sexuelle Aktivität, Langeweile, Verkehrsstau und andere frustrierende Momente, sowie nach dem Aufwachen)

Das Verhalten zu ändern, nachdem die auslösende Situation erkannt wurde (zum Beispiel ein Spaziergang statt einer Kaffeepause) oder das Rauchen durch eine andere Aktivität zu ersetzen (zum Beispiel Lutschen von Bonbons, Kauen auf einem Zahnstocher, das Halten von Eis, Kritzeln, Kaugummi kauen, Kreuzworträtsel lösen)

Angenehmen Aktivitäten nachzugehen und sich für die rauchfreie Zeit zu belohnen (zum Beispiel Musik hören, Gespräche mit Freunden, das gesparte Geld in eine Sparbüchse werfen) Weitere empfohlene Strategien sind unter anderem körperliche Betätigung, tiefes Atmen und Entspannungstechniken sowie das Trinken von Wasser und der Verzehr kalorienarmer Snacks und ballaststoffreicher Nahrungsmittel. Für eine Weile sollten die Personen keinen Alkohol trinken oder Marihuana konsumieren, denn beide Substanzen können den Willen, mit dem Rauchen aufzuhören, vorübergehend ausschalten. Die Festlegung eines Datums ist sehr hilfreich. Das Aufgabedatum kann wahllos oder auch zu einer besonderen Gelegenheit (wie Urlaub oder Jahrestag) gesetzt werden. Eine stressbelastete Zeit, in der man unter Termindruck steht, ist jedoch kein guter Zeitpunkt, um zu versuchen, mit dem Rauchen aufzuhören. Wenn auch andere zu Hause rauchen, ist es wichtig, das Haus rauchfrei zu gestalten. Es empfiehlt sich, das Rauchen radikal einzustellen (kalter Entzug), statt die Anzahl der gerauchten Zigaretten langsam zu verringern. Raucher, die weniger Zigaretten rauchen, inhalieren unbewusst eventuell tiefer oder rauchen die Zigarette bis zum Filter und nehmen so mehr Nikotin auf als vorher.

Medikamentengestützte Therapien Nikotinersatztherapie (NET): Bupropion und Vareniclin sind alle medikamentengestützte Therapien, die dabei helfen, die Beschwerden eines Nikotinentzugs zu minimieren, und somit den Betroffenen die Möglichkeit geben, sich auf die Verhaltensaspekte der Entwöhnung zu konzentrieren. Die Nikotinersatztherapie ist in verschiedenen Formulierungen erhältlich, darunter Pflaster, Kaugummis, Lutschtabletten und Nasensprays. Durch sie gelangt Nikotin ins Gehirn, allerdings nicht so schnell wie bei einer Zigarette. Die Geschwindigkeit, mit der ein Medikament das Gehirn erreicht, erhöht dessen Suchtpotenzial. Daher werden nur sehr wenige Menschen von den Nikotinersatzprodukten abhängig. Pflaster, Kaugummis und Lutschtabletten sind rezeptfrei; Nasensprays sind in den Vereinigten Staaten nur auf Rezept erhältlich. Der zuvor verschreibungspflichtige Nikotininhalator wurde 2023 in den Vereinigten Staaten vom Markt genommen. Das Nikotin-Mundspray ist in vielen Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten erhältlich, in den Vereinigten Staaten jedoch nicht zugelassen. Eine Kombination aus verschiedenen Nikotinersatzprodukten, typischerweise aus dem langwirksamen Nikotinpflaster und einer kürzer wirkenden Formulierung (Kaugummi, Lutschtablette oder Nasenspray) stellt eine besonders wirksame Strategie dar. Sie erhöht die Chance das Rauchen dauerhaft aufzugeben, um mehr als das Doppelte. Für Nikotinersatzprodukte gelten einige Vorsichtsmaßnahmen: Personen mit Kieferproblemen (Kiefergelenkerkrankungen) sollten keinen Kaugummi kauen.

Personen mit extrem empfindlicher Haut sollten nicht das Pflaster verwenden.

Für Schwangere können diese Produkte schädlich sein.

Personen, die kürzlich einen Herzinfarkt hatten oder an gewissen Blutgefäßerkrankungen leiden, sollten vor der Verwendung irgendeines dieser Produkte mit ihrem Arzt sprechen. Bupropion ist ein rezeptpflichtiges Antidepressivum, das die Raucherentwöhnung bei Rauchern mit und ohne Depression nachweislich unterstützen kann. Bupropion kann in Kombination mit einem Nikotinersatzprodukt angewendet werden. Gemeinsam ist die Erfolgsrate höher als die jeweilige alleinige Anwendung. Die besten Ergebnisse mit beiden Medikamenten werden erzielt, wenn die Person gleichzeitig ein Programm zur Veränderung der Gewohnheiten durchläuft. Personen mit einem Risiko für Krampfanfälle sollten Bupropion nicht anwenden. Vareniclin, ein anderes verschreibungspflichtiges Medikament, hilft dabei, das Verlangen und die Entzugssymptome zu lindern, den Belohnungseffekt durch das Rauchen zu mindern und den langfristigen Entwöhnungserfolg zu steigern. Vareniclin funktioniert auf zwei Arten: Es blockiert teilweise die von Nikotin betroffenen Gehirnrezeptoren, was die Entzugssymptome lindert.

Es verhindert, dass sich das Nikotin an die Rezeptoren heftet. Dadurch wird der Belohnungseffekt des Rauchens bei gleichzeitiger Anwendung von Vareniclin gemindert. Manche Menschen, die Bupropion SR oder Vareniclin einnehmen, entwickelten schwere Nebenwirkungen in Bezug auf das Nervensystem oder das Verhalten, wie Feindseligkeit, Unruhe, depressive Stimmung, andere Verhaltensauffälligkeiten, Selbstmordgedanken und versuchter oder vollendeter Suizid. Jeder, der eines dieser Symptome bemerkt, sollte das Medikament sofort absetzen und seinen Arzt informieren. Zu den derzeit untersuchten Therapien für eine Raucherentwöhnung gehören die Medikamente Cytisin, Bromocriptin und Topiramat. Eine Impfstofftherapie wurde untersucht und hat sich als unwirksam erwiesen. Nikotinersatz und andere Medikamente zur Raucherentwöhnung (Bupropion und Vareniclin) werden normalerweise 8 bis 12 Wochen lang eingenommen; manche auch länger, um einen Rückfall zu verhindern. Gegenwärtig werden Medikamente zur Entwöhnung und Nikotinersatzprodukte nicht routinemäßig für Patienten empfohlen, die: schwanger sind

nicht täglich rauchen oder nur wenige Zigaretten am Tag rauchen

minderjährig sind (unter 18 Jahren)

rauchlosen Tabak konsumieren Grundsätzlich sollten alle Betroffenen mit ihrem Arzt über die verschiedenen verfügbaren Medikamente sprechen, die ihnen bei der Raucherentwöhnung helfen könnten, um herauszufinden, was für sie die beste Option wäre. Die Betroffenen sollten auch sicherstellen, dass sie die Packungsbeilage lesen, die allen Produkten zur Raucherentwöhnung beiliegt. E-Zigaretten werden manchmal im Rahmen von Programmen zur Raucherentwöhnung in Betracht bezogen, allerdings gibt es kaum Belege, dass dies hilft. Da das Nikotin, das manche E-Zigaretten enthalten, genauso schnell ins Gehirn gelangt wie das Nikotin von normalen Zigaretten, bestehen außerdem Bedenken, dass die Betroffenen genauso süchtig werden.