Hautpflege an der verbleibenden Gliedmaße

Eingewachsene Haare und Infektionen des Haarfollikels (Follikulitis) können, obwohl sie nicht gefährlich sind, Schmerzen und Beschwerden hervorrufen. Diese Probleme können verhindert werden, indem die Haare an der verbleibenden Gliedmaße nicht rasiert werden.

Raue, warzige Beulen, meist am unteren Ende der verbleibenden Gliedmaße, werden in der Regel durch eine schlecht angepasste Kontaktfläche verursacht. Unbehandelt kann dieser Schaden, eine sogenannte warzige Hyperplasie, zu einer schweren Infektion führen. Wenn Beulen auftreten, die Warzen ähneln, sollten die Patienten sofort ihren Orthopädietechniker zur Anpassung der Prothese aufsuchen. Wenn das Problem innerhalb von 2 bis 4 Wochen nicht behoben wird, sollten die Betroffenen ihren Arzt aufsuchen. Das Problem wird in der Regel durch Abnehmen der Prothese für eine Woche und Anpassung des Schafts innerhalb von 2 bis 4 Wochen behoben.