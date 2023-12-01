Arten von Komplementär- und Alternativmedizin

Körper-Geist-Techniken basieren auf der Vorstellung, dass geistige und emotionale Faktoren die physische Gesundheit beeinflussen. Hier wird mit Verfahren aus der Verhaltenstherapie sowie soziopsychologischen und spirituellen Verfahren gearbeitet, um Gesundheit zu erhalten sowie Krankheit zu verhindern und zu heilen.

Aufgrund der Fülle wissenschaftlicher Nachweise zum Nutzen der Körper-Geist-Techniken gelten viele ihrer Verfahren heute als etabliert. Folgende Techniken werden zum Beispiel bei der Behandlung chronischer Schmerzen, koronarer Herzkrankheit, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Wechseljahresbeschwerden und zur Unterstützung während der Geburt angewendet:

Biofeedback

Fantasiereisen

Hypnosetherapie (Hypnose)

Meditation, einschließlich Achtsamkeit

Entspannungstechniken

Diese Techniken werden auch eingesetzt, um Patienten dabei zu helfen, mit krankheits- und behandlungsbezogenen Symptomen umzugehen, besonders bei einer Krebserkrankung, und um sie auf eine Operation vorzubereiten.