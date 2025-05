Ultraschall

Werden bei einer Ultrasonografie bestimmte Bereiche im Bauchraum (Abdomen) untersucht, sollten Patienten mehrere Stunden vorher nichts mehr essen und trinken. Die normale Gasansammlung im Darm nach dem Essen oder Trinken kann manchmal die Aufnahme von Ultraschallbildern erschweren. In anderen Fällen, etwa bei der Ultrasonografie der weiblichen Geschlechtsorgane, werden Frauen gebeten, eine große Menge Flüssigkeit zu trinken, damit sich ihre Blase füllt.

Für gewöhnlich trägt die Person, die die Untersuchung durchführt, auf der Haut über dem zu untersuchenden Bereich ein dickes Gel auf, um eine gute Schallübertragung sicherzustellen. Ein Handgerät mit Schallkopf wird auf der Haut platziert und über den zu untersuchenden Bereich bewegt.

Zur Untersuchung einiger Körperteile wird der Schallkopf in den Körper eingeführt, so z. B. in die Vagina zur besseren Darstellung des Uterus und der Ovarien oder in den Anus zur Darstellung der Prostata.

Bei einer Herzuntersuchung wird der Schallkopf (Transducer) an einem Beobachtungsschlauch, dem Endoskop, befestigt und über den Hals in die Speiseröhre geschoben. Dieses Verfahren wird „Endoskopische Ultraschalluntersuchung“ genannt. Das Endoskop kann in den Rachen eingeführt werden, um das Herz anzusehen (transösophageale Echokardiografie) oder durch den Magen, um die Leber und andere benachbarte Organe zu sehen.

Nach der Untersuchung können die meisten Patienten sofort wieder ihren normalen Tätigkeiten nachgehen.